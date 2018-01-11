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اقتصاد وأسواق
326.9 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان خلال 3 أشهر
الخميس 11 يناير 2018 08:49 م
شركة الدخان
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شركة الدخان
مها أبو ودن
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة كامل على متولى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان، خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017 (الربع الأخير من العام ) 572 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين، بعدد طرود إجمالى 56213 طرد بوزن إجمالى 11 ألفًا و359 طنًّا و507 كيلوجرامات. كما تم الإفراج عن 448 شهادة سحب جزئية بعدد 28 ألفًا و806 طرد بوزن إجمالى 6 آلاف و20 طنًّا و481 كيلوجرامًا.
وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017، حوالى 46 مليونًا و309 آلاف و241 جنيهًا، بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصّلة خلال نفس الفترة 277 مليونًا و497 ألفًا و911 جنيهًا، وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة مليون و567 ألفًا و652 جنيهًا، والرسوم المحصَّلة لحساب غرفة الأدخنة مليون و567 ألفًا و652 جنيهًا، وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 8 آلاف و807 جنيهات.
وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات المحصَّلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال ربع السنة الأخير من عام 2017 حوالى 326 مليونًا و949 ألفًا و163 جنيهًا.
وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة 15 مليونًا و450 ألفًا و295 جنيهًا.
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