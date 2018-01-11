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رياضة
مرتضى منصور يحدد موعد الاجتماع الرسمي اﻷول لمجلس الزمالك
الخميس 11 يناير 2018 07:45 م
مرتضى منصور
أخر الأخبار
مرتضى منصور
علي المصري
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اجتماع مجلس الإدارة سيكون في السادسة مساء الأربعاء المقبل، كاشفًا أنه يعتذر عن عدم الحضور، لأنه ينتظر حكم القضاء، ويطالب باحترام كلمته.
وأعلن منصور أن هناك لقاءً مع وزير الري يوم السبت المقبل لإنهاء أزمة النادي النهري، موجهًا الشكر لخالد عبدالعزيز وزير الشباب على وقفته مع نادي الزمالك، ولأعضاء مجلس النواب على موقفهم الأخير في أزمة النادي النهري.
وكشف رئيس نادي الزمالك، أن اعتذار مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن واقعة الإساءة بعد مباراة القمة، لا يكفي، مؤكدًا أن المصور الذي تم إيقافه لم يكن هو المخطئ الوحيد في الإساءة ومن أساء الأدب سيعاقب.
وعلى الصعيد الكروي، قال مرتضى منصور، إن اسماعيل يوسف وهاني زادة عضوي مجلس الإدارة، سيسافران إلى أبوظبي لتسلم ملابس الفريق، مشيرًا إلى أن مجلس الزمالك حريص على الأفضل دائمًا لفرق النادي كلها.
ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر للإعلامي خالد الغندور وأحمد حسام ميدو على موقفيهما بالوقوف بجانب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للزمالك.
وشدد مرتضى منصور على أنه لن يسمح بالخروج عن الأدب تجاه نادي الزمالك من أى شخص كان، واختتم منصور قائلًا: الزمالك سيأخذ حقه بالقانون.
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