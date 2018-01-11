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سيـــاســة
هاشتاج العادلى يتصدر تويتر
الخميس 11 يناير 2018 06:54 م
حبيب العادلى
أخر الأخبار
حبيب العادلى
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج حبيب العادلى، المركز الثانى قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا فى مصر على تويتر، كما حظى بمناقشات كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يأتى ذلك بعد ساعات من قبول محكمة النقض اليوم، الخميس، طعن العادلي على حكم سجنه 7 سنوات في قضية «فساد الداخلية»، وقررت إعادة محاكمته في دائرة مغايرة وهو ما اعتبره المغردون الحلقة الاخيرة فى براءة وعدم محاسبة رموز النظام السابق.
وعبرت نور عن غضبها من إعادة المحاكمة فقالت: حبيب_العادلي كنا عارفين من الأول أن الحكم بالبراءة، مبروك البراءة يا حبيب بيه، يخرب بيتنا إحنا يا شيخ، بينما علق محمود: طيب العادلى طلع ينفع ترجعولنا الشهداء.
واعتبر مغردون آخرون أن هذا القرار لا يمثل براءة، وأن القضاء سيأخذ مجراه، متهمين منتقدي العادلى بأنهم ضد الرئيس السيسي ومن الإخوان المسلمين.
وقبل قرار النقص كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
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