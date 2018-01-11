غدًا.. إطلاق حملة صناع مصر على قناة المحور لتشجيع الصناعة الوطنية

المال- خاص









يطلق برنامج "مصر أحلى" الذي تقدمه الإعلامية وفاء طولان، على قناة المحور، غدًا، حملة "صناع مصر"؛ لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية وإبراز المنتجات المصرية وجودتها وأنها قادرة على المنافسة محليًّا وعالميًّا.





قالت وفاء طولان، مذيعة برنامج "مصر أحلى"، إن الهدف من الحملة مساندة الاقتصاد القومي باعتباره قاطرة التنمية لمصر والقادر على تحقيق حياة كريمة لكل مواطن، مشيرة إلى أن حملة "صناع مصر" تشمل زيارة المصانع في كل المحافظات؛ للاطلاع على آخِر ما وصلت إليه الصناعة المصرية في جميع القطاعات وعرض مزايا المنتجات المصرية وأنها لا تقلُّ جودة عن المنتجات المستوردة، بل تتفوق عليها في منتجات كثيرة، ليس ذلك فحسب، بل أيضًا قادرة على المنافسة عالميًّا وتصدير إنتاجها إلى جميع دول العالم.





وأضافت أن حملة "صناع مصر" تتضمن أيضًا نقل المشكلات التي تواجه المنتجات المصرية والحلول الممكنة لها لعرضها على الوزارات المعنية مما يساعد على تذليل أي عقبات تواجه المصانع المصرية ودفع عجلة الإنتاج، مشيرة إلى أن "مصر أحلى" كان له دور رائد خلال السنوات الأخيرة في تشجيع الصناعة الوطنية من خلال استضافة ممثلين عن الغرف الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وكذلك كان وما زال البرنامج حلقة الوصل بين المصانع والشباب؛ لتوفير احتياجات الشركات من العمالة وحل مشكلة البطالة من خلال حملة "مصر أحلى" لتوظيف الشباب التي أطلقها البرنامج منذ 4 سنوات.





وأشارت إلى أنه سيتم، غدًا، عرض أول فقرات حملة "صناع مصر" في برنامج "مصر أحلى"، داخل مصنع الجيوشي للصلب، تم خلال اللقاء عرض آخِر ما توصلت إليه صناعة الحديد المصرية ومطابقتها للمواصفات العالمية ومشاركتها في عدد كبير من المشروعات القومية، وتم، خلال الفقرة، اللقاء مع طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة الشركة وعمال المصنع.





وأوضحت وفاء طولان أن برنامج "مصر أحلى" نجح، خلال السنوات الأخيرة، إطلاق عدة حملات، منها توفير فرص عمل للشباب، وستر بناتنا لتجهيز البنات الفقيرات، وتأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وفك أَسْر الغارمين وتوفير مشروعات لهم، وتنمية القرى الفقيرة، وتوفير مشروعات للفقراء، وإنقاذ أطفال بلا مأوى، ورعاية المخترعين والمبتكرين، وتوزيع البطاطين على القرى الفقيرة، ومساندة المشروعات القومية.





الجدير بالذكر أن برنامج "مصر أحلى" يعد أول برنامج تنموي على الفضائيات المصرية يستهدف رصد الأعمال الإيجابية وطرح الحلول الممكنة للمشكلات والسلبيات التي تعوق عجلات قطار التنمية بمصر.



