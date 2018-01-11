شركات التأجير التمويلى تبرم عقودًا بقيمة 24.1 مليار جنيه خلال 11 شهرًا

المال- خاص









أبرمت شركات التأجير التمويلى عقودًا بنحو 24.1 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2017، مقارنة بـ19.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الرقابة المالية.





وانخفضت العقود التى أبرمتها الشركات إلى 1627 عقدًا نهاية نوفمبر 2017، مقارنة بـ2177 عقدًا نهاية نوفمبر 2016، بنسبة انخفاض قُدرت بـ25%.



