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بورصة وشركات
شركات التأجير التمويلى تبرم عقودًا بقيمة 24.1 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
الخميس 11 يناير 2018 06:03 م
هيئة الرقابة المالية
أخر الأخبار
هيئة الرقابة المالية
المال- خاص
أبرمت شركات التأجير التمويلى عقودًا بنحو 24.1 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2017، مقارنة بـ19.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الرقابة المالية.
وانخفضت العقود التى أبرمتها الشركات إلى 1627 عقدًا نهاية نوفمبر 2017، مقارنة بـ2177 عقدًا نهاية نوفمبر 2016، بنسبة انخفاض قُدرت بـ25%.
وتصدرت العقارات والأراضى النشاط بعدما استحوذت على نحو 17.3 مليار جنيه من إجمالى العقود، فى حين جاءت سيارات النقل فى المركز الثانى بقيمة 1.5 مليار جنيه، بينما حلت كل من المعدات الثقيلة وخطوط الإنتاج والآلات والمعدات فى المراكز اللاحقة.
التأجير التمويلى
الرقابة المالية
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