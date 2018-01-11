الدوحة تسعى لبيع سندات سيادية بقيمة 9 مليارات دولار

سندات سيادية

خالد بدر الدين



تخطط حكومة الدوحة لدخول سوق الديون، بإصدارها سندات سيادية بحوالى 9 مليارات دولار خلال الربع الحالى، لتمويل العجز فى ميزانيتها، ومحاولة تقليصه خلال العام الجارى.



وذكرت وكالة بلومبرج إن مسئولين فى حكومة الدوحة يتفاوضون حاليا مع عدد من البنوك الدولية لترتيب عملية بيع السندات التى ستقترب قيمتها من الإصدار الأخير لقطر، والذى بلغت قيمته 9 مليارات دولار عام 2016.



وتتوقع حكومة الدوحة، التى تتمتع ديونها بأعلى درجة استثمارية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، العالمى أن ينكمش العجز فى ميزانيتها هذا العام، بفضل اقتصادها القوى الذى امتص تداعيات مقاطعة 4 دول عربية لها بقيادة السعودية منذ يونيو الماضى وحتى الآن لاتهامها بدعم الإرهاب، ولكن قطر تنفى ذلك.



وأكد بنك قطر الوطنى أكبر بنك فى الشرق الأوسط من حيث الأصول إنه يتوقع أن يكون طرفًا فى أى صفقة ديون سيادية لحكومة الدوحة.



وكانت دول مجلس التعاون الخليجى المصدرة للبترول دخلت أسواق الديون لدعم ميزانياتها العامة بعد انهيار أسعار البترول فى عام 2014، وقادت المملكة السعودية مبيعات السندات العام الماضى بحوالى 21.5 مليار دولار، وبعدها إمارة أبوظبى التى أصدرت ديونا بأكثر من 10 مليارات دولار، ثم الكويت بحوالى 8 مليارات دولار.



وتتفاوض أيضًا حكومتا السعودية وأبوظبى حاليًا مع البنوك لبيع سندات فى أسواق المال الدولية خلال الربع الجارى، بينما باعت سلطنة عمان خلال هذا الأسبوع سندات بحوالى 6.5 مليار دولار لسد العجز فى ميزانيتها.