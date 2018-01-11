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ثقافة وفنون
إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. أهم موضوعات توك شو الليلة
الخميس 11 يناير 2018 04:47 م
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التوك شو
رحاب صبحى
نجل عبد الناصر يتحدث عن مواقفه الإنسانية في مئويته ببرنامج "حقائق وأسرار" على صدى البلد
يحل عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ضيفًا على الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" في السادسة مساءً، ويتحدث عبد الحكيم، خلال الحلقة، عن محطات مهمة في تاريخ الزعيم الراحل بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده التي تحل يوم 15 يناير الحالي، كما يتحدث عن مواقف إنسانية أثيرة في حياة الراحل.
بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب ببرنامج "من ماسبيرو"
يستضيف برنامج "من ماسبيرو"، فى العاشرة والنصف على شاشة الأولى، الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، وحديث عن مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادى بمصر والإصلاحات المرتقبة خلال عام 2018. البرنامج تقديم شريف فؤاد.
لطيفة رأفت فى "الليلة“ على الفضائية المصرية
تحل المطربة المغربية لطيفة رأفت، ضيفة على برنامج "الليلة”، فى الثامنة مساءً، المذاع على شاشة الفضائية المصرية فى الثامنة من مساء، وتتحدث عن أغانيها المغربية، ورغتبها فى المجىء إلى مصر للتواجد فنيًّا بالمحروسة، والتواصل مع الجمهور المصرى العريض.
برنامج "الليلة" من إعداد وتقديم محمد السماحى.
الدجل والشعوذة فى ”اسمعونا“ على العاصمة
تناقش المذيعة والفنانة رشا الخطيب، في برنامجها "اسمعونا"، المذاع على قناة العاصمة، ملف الدجل والشعوذة، والذى انتشر خلال الفترة الأخيرة فى النجوع والقرى بالمحافظات، من خلال عرض الأسباب التي تدفع الناس للجوء لمثل هذه الخرافات، ويتحدث الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسى، والذي يكشف، خلال الحلقة، التأثير النفسي الذي يقع على الضحايا والناس وتجعلهم يلجئون لمثل هذه الخرافات والمشعوذين.
وتتناول رشا، خلال حلقة برنامجها، العديد من النماذج الموجودة على أرض الواقع، ومنها "بئر الشيخ سعيد" في بني سويف، الذي يدّعي أهل المنطقة أن هذا البئر يعالج العقم ويساعد على الحمل لمن لا تحمل، وذلك بمجرد النزول في البئر، وترصد الحلقة هذه الخرافات والشائعات.
"نادي العاصمة" يفتح ملف الإنجازات والتحديات في 4 سنوات على الفضائية المصرية
يفتح الإعلامي نشأت الديهي، فى برنامجه "نادي العاصمة" على قناة الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً، "ملف 4 سنوات من التحديات والإنجازات في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي"،
ويستضيف خلال الحلقة النائبة البرلمانية منال ماهر والدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والكاتب الصحفى محمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام.
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