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رياضة
ماذا قال مدربا اﻷهلي والمصري عن لقاء السوبر؟
الخميس 11 يناير 2018 03:44 م
مباراة السوبر المصري
أخر الأخبار
مباراة السوبر المصري
علي المصري
شدد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أهمية مواجهة مباراة السوبر أمام منافسة نادي المصري والتي تجمع الفريقين غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وصف البدري مباراة السوبر، بأنها "مهمة جدًا"، متمنيًا تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية والفوز باللقب في بداية موسم جديد.
وقال المدير الفني للأهلي في تصريحاته : من المنطقي أن تكون هناك رغبة في الفوز من كلا الفريقين، والمصري فريق جيد ولديه دوافع للفوز خاصة لو كانت مباراة نهائية تحسب ببطولة ونحن جاهزون للمباراة.
وأكمل البدري حديثه بأن كل لاعب فى الأهلي مؤهل لأن يكون موجودًا في أي وقت، وهناك معايير فنية لمشاركة اللاعبين، والمنافسة مطلوبة في كل المراكز، ومن الصعب أن يحدد حارسًا رقم واحد أو رقم 2 في الفريق.
وتطرق البدري للحديث عن الفارق الزمني بعد مباراة القمة أمام الزمالك، موضحا أن الأهلي يتعرض دائما لضغوط في المباريات لكن الفريق جاهز برغم خسارة بعض العناصر المهمة مثل رامي ربيعة، لكن تم عمل استشفاء وتجهيز لمعظم الفريق لإزالة الإرهاق عنهم.
وردا على استبدال عبدالله السعيد أمام الزمالك، أكد البدري أنه كان من أجل إراحته عقب الاطمئنان على الفوز الكبير.
وأنهى مدرب الشياطين الحمر تصريحاته مؤكدا على أن مباراة الغد ستكون إيجابية مؤكدا أن حضور الجماهير سيكون إيجابيا وسيكون الجمهور حريصًا على تقديم صورة جيدة وتقديم مباراة تليق بالفريقين الكبيرين.
من جانبه، كشف حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، خلال المؤتمر، عن المعاناة التي يمر بها فريقه قبل مواجهة الأهلي، مؤكدا أن فريقه يُعاني من الإصابات والغيابات.
وواصل العميد تصريحاته : لقد عانينا من الإصابات في الفترة الأخيرة، وتمكنا من التعاقد مع لاعبين بتعاقدات جديدة، ونأمل من خلالها سد الثغرات، وخصوصا أن الغيابات طالت خطا واحدا في الفريق.
وفيما يخص حراس مرمى الفريق البورسعيدي، أكد حسام حسن أن فريقه يتملك ثلاث حراس على مستوى عالي وكلا منهم قادر على قيادة الفريق بالشكل الجيد.
وفي نهاية تصريحاته قال حسام حسن : أود أن أشكر مجلس أبو ظبي الرياضي، وشركة برزنتيشن على التنظيم الرائع، وهذا ليس بالغريب على الإمارات، ونأمل أن نقدم مباراة تليق بسمعة كرة القدم المصرية".
من جانبها، عقدت اللجنة المنظمة للمباراة، مؤتمرا صحفيا، لﻹعلان عن تفاصيل اللقاء، وقال محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، ورئيس اللجنة المنظمة للمباراة، أن الإمارات سعيدة باستضافة المباراة، وأن كل الترتيبات الخاصة باللقاء اكتملت.
وقال بن هزام: "العديد من الاجتماعات كانت قد عقدت، حتى تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة من الجاهزية لاستضافة وتنظيم مباراة كأس السوبر المصري".
وبدوره، قال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للاتحاد المصري "بريزنتيشن": "هناك حوالي 5 آلاف مقعد متوفر في استاد هزاع بن زايد من أصل حوالي 20 ألف مقعد حتى الآن، وتفتح البوابات الساعة 4 عصراً بتوقيت الإمارات، أي قبل 4 ساعات من ركلة بداية كأس السوبر المصري، والفنانة شيرين عبد الوهاب، ستحيي حفلا غنائيا قبل بداية المباراة".
وقال سهيل العريفي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة: "كأس السوبر المصري يتماشى مع توجهات مجلس أبوظبي الرياضي في استضافة أكبر الأحداث الإقليمية بل والعالمية، ونشكر كافة الجهات المنظمة، وخصوصا إدارة استاد هزاع بن زايد".
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