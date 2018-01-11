مواصلات مصر تعتمد خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات جنيه

هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر

التشغيل الرسمي لأول مشروع للنقل الجماعي الذكي بعدد 56 سيارة



مدحت إسماعيل



قال الدكتور هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر إن شركة مواصلات مصر لديها خطة استثمارات مستقبلية تم اعتمادها مؤخرًا تصل إلى 3 مليارات جنيه مع نهاية عام 2021.



وأضاف أن الشركة قامت بزيادة رأسمالها إلى 150 مليون جنيه خلال شهر يناير الحالي، وقبل نهاية عام 2018 تنوي الشركة رفع رأسمالها مرة ثانية بقيمة 100 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأسمال الشركة في مصر 250 مليون جنيه.



كان قد أطلق عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، يرافقه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، ومحمد بن عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجموعة بن عمير القابضة، التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى لمشروع النقل الحضاري الذكي لشركة مواصلات مصر الشركة الرائدة في مجال النقل الجماعي الذكي، من خلال 56 سيارة جديدة.



وأعرب الدكتور هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر عن سعادته بتدشين خدمة الأوتوبيس الذكي في مصر رسمياً بعد النجاحات التي حققتها الشركة مؤخرا، بدءاً من التشغيل التجريبي لبعض الخطوط، مؤكدا أن مجموعة الإمارات الوطنية المالكة للحصة الأكبر من شركة مواصلات مصر عازمة على المضي قدماً في زيادة استثماراتها في السوق المصرية في عدد من المجالات الحيوية أبرزها النقل".



وأكد أن سعر التذكرة سيكون مناسبًا لجميع الركاب، كما تستهدف الشركة خدمة 8 ملايين راكب خلال العامين المقبلين، ويكون بفريق عمل مدرب على أعلى مستوى من الاحترافية، ليصل إجمالي الموظفين في الشركة 5000 فرد، كما تخطط الشركة لطرح أسهمها في البورصة المصرية في عام 2020.



وتهدف شركة مواصلات مصر التابعة لمجموعة الإمارات الوطنية التي تقوم بتنفيذ مشروع النقل الجماعي الذكي في مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام إلى توفير وسيلة نقل حضارية في مصر وتوفير سبل الأمان والراحة للركاب.



