البورصة تنهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء

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مصطفى طلعت



أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع- على صعود جماعي، بتداولات بلغت قيمتها مليار جنيه تقريبًا.



وكشفت شاشات التداول التعامل على 184 سهماً مقيدة، ارتفع منها 97 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 41 شركة، ولم يتغير 46 آخرين، وسط سيطرة شرائية للمتعاملين العرب والأجانب.



وصعد المؤسر الرئيسي "egx30" بحوالي 0.33% إلى 15242 نقطة، وارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر بلغ 1.98% إلى 850 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 1.23% إلى 2016 نقطة.



يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس، على صعود طفيف، وصعد المؤشر الثلاثيني 0.22% عند 15192 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% إلى 834 نقطة، واﻷوسع نطاقًا 0.35% إلى 1991 نقطة.