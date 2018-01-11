EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تنهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء
الخميس 11 يناير 2018 03:02 م
البورصة المصرية شعار
أخر الأخبار
البورصة المصرية شعار
مصطفى طلعت
أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع- على صعود جماعي، بتداولات بلغت قيمتها مليار جنيه تقريبًا.
وكشفت شاشات التداول التعامل على 184 سهماً مقيدة، ارتفع منها 97 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 41 شركة، ولم يتغير 46 آخرين، وسط سيطرة شرائية للمتعاملين العرب والأجانب.
وصعد المؤسر الرئيسي "egx30" بحوالي 0.33% إلى 15242 نقطة، وارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر بلغ 1.98% إلى 850 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 1.23% إلى 2016 نقطة.
يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس، على صعود طفيف، وصعد المؤشر الثلاثيني 0.22% عند 15192 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% إلى 834 نقطة، واﻷوسع نطاقًا 0.35% إلى 1991 نقطة.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا