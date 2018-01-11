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سيـــاســة
وزير التعليم يبحث تبادل الخبرات مع أوغندا
الخميس 11 يناير 2018 02:41 م
برنامج "المعلمون أولًا"
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برنامج "المعلمون أولًا"
المال - خاص
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن برنامج "المعلمون أولًا" هو إطار تنفيذي بما يناسب المجتمع المصرى، وقد وافق رئيس الجمهورية، على تنفيذه ضمن حزمة من البرامج التنموية الهادفة، لتطوير وتحسين مستوى التعليم المقدم للطلاب، ويستهدف تدريب وتطوير سلوكيات أكثر من مليون ونصف المليون معلم، خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مع "سام كولوبا"، مفوض التعليم الثانوي بوزارة التعليم الأوغندية والوفد المرافق له، حرصًا من الوزارة على النهوض بالمنظومة التربوية وتبادل الخبرات في المجال التعليمي، بحضور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وديفيد فايربراين داى، مدير برنامج "المعلمون أولًا"، وهاميش هجنسون، الخبير التعليمى بالبرنامج، وعدد من مديري المدارس المصرية الرسمية المشتركين في البرنامج.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بدور شركاء التنمية من الخبراء المشاركين في تنفيذ برنامج "المعلمون أولًا" لتطوير السلوك المهني للمعلمين، مشيرًا إلى مشاركته مع العديد من الخبراء على مستوى العالم في وضع الإطار العام للتنمية المستدامة الذي أعدته منظمة اليونسكو.
وقال: "إننا نؤمن أن التحرك وتنفيذ البرامج التنموية هو السبيل الوحيد للنهوض بالعملية التعليمية والمجتمع ككل، والتي تدفعنا وتحفزنا إلى المزيد من التطوير والتحسين لإيجاد الآليات اللازمة لتنفيذها"، مشددًا على أنه أسوأ ما يمكن عمله هو التوقف عن المحاولة، لأن الاستثمار في البشر هو أهم ما يمكن عمله في الفترة القادمة، إضافة إلى أن بناء الطرق والمنازل والمدن وغيرها لا يعني شيئًا دون وجود البشر القادرين على تغيير الواقع وبناء المستقبل.
وأكد شوقي ترحيبه بنقل الفكرة الرائدة لبرنامج "المعلمون أولًا" لأشقائنا في أوغندا، موضحًا أن هذه العملية التنموية لابد أن تخضع لعملية تطويع حتى تلائم المجتمع الأوغندي، وهي ميزة رائعة يتمتع بها هذا البرنامج لقدرته على التوائم مع متطلبات التنمية المهنية للمعلمين أيًا كانت جنسياتهم أو ثقافتهم.
من جانبه، أكد كولوبا اهتمام الوزارة الأوغندية بمنحهم هذه الفرصة المتميزة؛ للاستفادة من هذا البرنامج، والعمل على تطبيقه داخل المجتمع الأوغندي، لتدريب (100) ألف معلم بأوغندا.
وأشاد هجنسون بنجاح تطبيق برنامج "المعلمون أولًا" وتميز المعلمين المصريين أثناء التدريب، وهدف البرنامج هو العمل كأساس لعملية التغيير والتطوير التعليمي، وإعادة بناء لابد منها للتحول إلى "مجتمع تعلم".
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