انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر.. السبت المقبل

محطة المياه

المال - خاص:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: زهراء مدينة نصر بجميع مراحلها، مشروع 207 عمارات «4000»، معهد الحرب الإلكترونية، إسكان زاهر، جبل الكعبة، إسكان مدينة نصر الجديدة، الهجانة بالمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.



وأشارت الشركة إلى أن انقطاع المياه سيكون ابتداءً من الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 13 /1/ 2018، وحتى الساعة 4 صباح يوم الأحد، الموافق 14/ 1/ 2018، نظرًا لقيام الشركة بأعمال لحام خط المياه، بمحور الشهيد بمدينة الوفاء والأمل لتحسين الخدمة بمناطق الهجانة وزهراء مدينة نصر.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.