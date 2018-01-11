جنرال موتورز مصر للسيارات تكرم مورديها من المصنعين المحليين

عطا: نعمل بجهد متواصل على إقامة علاقة شراكة حقيقية مع شركاء النجاح



المال-خاص



أقامت شركة جنرال موتورز مصر اجتماعها السنوي بمورديها المحليين لمناقشة تطورات سوق السيارات وتفاصيل خطة العمل في المرحلة المقبلة وفي نفس السياق، تم تكريم أكثر المصنعين المحليين تميزاً فى نظم الجودة خلال العام ضمن منظومة جنرال موتورز العالمية والتى تعمل على تقييم كفاءة مورديها وتكليل جهود شركاء نجاح على مدار العام.



شهد الاجتماع حضورا قويا من قيادات كل من شركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا وعلى رأسهم المهندس طارق عطا، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، والمهندس وائل عمار– مدير عام إدارة المشتريات والتوريدات العالمية لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حضور قيادات الإدارات العليا للموردين المباشرين وغير المباشرين وقد شارك الجميع في حوار تفاعلي مع الحضور حول مستقبل الشراكة ودور الموردين في الفترة المقبلة فيما يخص دعم سياسات البيع الجديدة والحلول الإبداعية المتطورة التي تناسب عملاء جنرال موتورز وشركائها.



وفي هذا السياق علق المهندس طارق عطا قائلا: " نفخر بعلاقاتنا الممتدة مع شبكة تضم خيرة الموردين المحليين وأتوجه للجميع بجزيل الشكر للمجهودات الحثيثة التي بذلت خلال علاقتنا الممتدة خاصة في العام الماضي كونه عاما مليئا بالتحديات إذ شهد السوق المحلى انخفاضاً في أداء ومبيعات القطاع وصل إلى 35% ، وأكد سعي الشركة المتواصل دعم شركاء النجاح وتعزيز موقفهم في سوق الأعمال من خلال برامج تدريبية عالمية مستدامة، الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع صناعة السيارات وبالتالي على الاقتصاد المصري بشكل عام."



حصل على الجائزة 21 من المصنعين المحليين وهم: (كابليكس، الدكتور جيريش- عن مصنعين- كلوريد – الشركة المصرية للأكسات عن مصنعين- القاضى، تريدكو، الترياق، فيركون ، الزهارنه، كوميرشيال، الشركة المتحدة، اليايات ومهمات وسائل النقل، شركة الصناعات الهندسية، الدولية للصناعات، عقل، جنرال تيكنيكس، موبيكا، نور الهدى، فيوتشر )



وبجانب جائزة التميز حصل 12 مصنعا محليا على شهادة (تقدير لدعم حملة مبيعات جنرال موتورز مصر ) وهم: ( شركة الاسكندرية، الكنترول الصناعي، عبر البلاد، موبيكا، الشركة الهندسية، الدولية للصناعات، جنرال تيكنيكس، تريدكو، الشركة المتحدة، أمان للزجاج، كوميرشيال، تامكو)



يذكر أن جائزة جنرال موتورز العالمية لتميز الجودة منحت لمورد محلى فقط ببداية تطبيقها فى مصر عام 2012 حتى وصل عدد مصنعى الصناعات المغذية المحليين المؤهلين والفائزين بهذه الجائزة اليوم وبكل فخر إلى 21 مصنعا.