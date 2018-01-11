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نقل وملاحة
تسليم أراضي عقود شرم الشيخ بالمنطقة الاقتصادية للقناة
الخميس 11 يناير 2018 01:58 م
مهاب مميش 1111
أخر الأخبار
مهاب مميش 1111
نادية صابر
سلم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، المهندس محمد قاسم، عضو مجلس إدارة تحالف مجموعة "بولاريس الزامل" للمناطق الصناعية، وشركتي "أرضك" للتطوير العقاري، و"سياك" القابضة للتنمية والإدارة، عقد الأرض بمساحة 5,5 مليون متر مربع من أرض المنطقة الجنوبية، باستثمارات قدرها 3.5 مليار دولار، وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك خلال استقبال مميش، اليوم، المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، في زيارة تفقدية لمشروعات الهيئة الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية.
تأتي الزيارة لتفقد الحوض الثالث بميناء السخنة وزيارة شركة سونكر، وموقع رصيف الصب السائل بمحطة سوميد وكذلك محطة المياه، وحضور مراسم تسليم عقود بعض الأراضي التي تم توقيع عقودها خلال العام 2017، وتقع في المنطقة الجنوبية (العين السخنة)، وهي المرحلة النهائية من التعاقد والتي تعني بدء تنفيذ الجدول الزمني لإنشاء البنية الأساسية والعمل بالتوازي بالتسويق والترويج لها.
وحضر اللقاء، اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب البنان مساعد رئيس الهيئة، وكبار مسئولي الهيئة الاقتصادية، الذي بدأ بكلمة ترحيبيه للفريق مميش وعرض تقديمي للمنطقة الجنوبية وما بها من مشروعات.
وسلم مميش، المهندس محمد الصاوي رئيس مجلس إدارة شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات، عقد الأرض بمساحة 2,2 مليون متر مربع باستثمارات 4.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروع إنشاء مصفاة نفط بطاقة إنتاجية 155 ألف برميل بترول يوميًا.
وقال مميش إن توقيع تسليم عقود بعض الأراضي التي وقعناها خلال الفترة الماضية، يدل على أننا نسير في المسار الصحيح لدفع عجلة الاستثمارات وتوفير فرص العمل داخل المنطقة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بتشغيل الشباب المصري في المشروعات القومية الكبرى.
وأكد أن تسليم الأراضي للمستثمرين جاء بعد توقيع العقود الفعلية لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وهذا نهجنا داخل المنطقة الاقتصادية وليس توقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومي المصري، والاقتصاد العالمي، ويساهم في توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد الذي يعتبر أمل ومستقبل مصر.
وأضاف أن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن مشروع التنمية في منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع، ومن المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي.
وكشف أن شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات تتولى شركة باور تشاينا، تنفيذ أعمال التصميم والتشييد الخاصة بمرافق المشروع، وإنشاء المشروع على مرحلتين ومن المرتقب أن يتم الانتهاء منه خلال 44 شهراً.
جدير بالذكر أن مشروع تحالف "بولاريس" كان أحد العقود التي تم توقيعها في 7 نوفمبر 2017، خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وخلاله توقيع 7 عقود باستثمارات بلغت 40 مليار دولار.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وافق في 2 يوليو 2017 على تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين على لجنة فض المنازعات، وانتهائها لتخصيص 2.2 مليون متر للشركة بنظام حق الانتفاع.
قناة السويس
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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