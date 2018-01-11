مواصلات مصر تبدأ تشغيل مشروع النقل الجماعي الذكي‎

هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر

المال - خاص



أطلق اليوم عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة يرافقه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، ومحمد بن عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجموعة بن عمير القابضة، والدكتور أحمد عبود، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات الوطنية، وصفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى لمشروع النقل الحضاري الذكي لمواصلات مصر الشركة الرائدة في مجال النقل الجماعي الذكي من خلال 56 سيارة جديدة، والتي تتمثل في سيارات الميني باص Mini Bus بإجمالى 40 مركبة، و 16 أتوبيسا كبيرا.



وتهدف شركة مواصلات مصر التابعة لمجموعة الإمارات الوطنية التي تنفذ مشروع النقل الجماعي الذكي في مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام إلى توفير وسيلة نقل حضارية وتوفير سبل الأمان والراحة للركاب.





وأعرب هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، عن سعادته بتدشين خدمة الأتوبيس الذكي بمصر رسمياً بعد النجاحات التي حققتها الشركة مؤخرا بدءاً من التشغيل التجريبي لبعض الخطوط، مؤكدا أن مجموعة الإمارات الوطنية المالكة للحصة الأكبر من الشركة عازمة على المضي قدماً في زيادة استثماراتها بالسوق المصرية في عدد من المجالات الحيوية أبرزها النقل".



وأضاف: " أنه بدءاً من اليوم بدأ التشغيل الرسمي لخطي القاهرة الجديدة عبد المنعم رياض، القاهرة الجديدة سراي القبة، حيث يهدف المشروع إلى توفير بديل عملي وحضاري مناسب للمصريين ليمثل خياراً مغرياً لقائدي المركبات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العام التي توفر كل سبل الراحة والأمان، من خلال منظومة إلكترونية رائدة تدار باحترافية، ويتكون مشروع الشبكة المكيفة من عدة عناصر أبرزها: السائقون المدربون على أعلى مستوى، كما يتمثل العنصر الثاني في السيارات المكيفة الذكية، والثالث تزويد كل السيارات بمنظومة الدفع الإلكتروني من خلال كروت ذكية تتراوح قيمتها ما بين 10 : 100 جنيه، وتعتبر مواصلات أول شركة في مصر تطرح هذه الخدمة من خلال كارت "مواصلاتي" للدفع المسبق في وسائل النقل العام بالتعاون مع شركة مصر تك، والعنصر الرابع وهو التطبيق الذكي الذي يتم تفعيله لأول مرة بمصر لوضع خط سير الرحلة للعميل من خلال التطبيق الإلكتروني وتحديد مواعيد الوصول، حيث تم تزويده بكل بيانات وخط سير السيارات كلها لتوفيرها أمام العميل ".



وعن تجهيزات كل مركبة أوضح طه:" أن كل الأوتوبيسات مكيفة الهواء كما أنها تعمل من خلال مخرجين أحدهما للصعود والآخر للنزول، ومزودة بشاشة للدفع الإلكتروني والإنترنت المجاني "الواي فاي" وشاشة لعرض المسارات والمحطات التالية، إلى جانب إذاعة صوتية باسم المحطة داخل الأتوبيسات وتم تجهيز 50% من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن كل أتوبيس مراقب داخليا بكاميرات وعداد أوتوماتيكي لحصر عدد الركاب في السيارة، وجميع السيارات مزودة بمخرج USB وسماعات بجوار كل راكب لسماع الإعلانات المعروضة على الشاشات دون صوت خارجي لعدم إزعاج الركاب ".



وأوضح: "أن سعر التذكرة سيكون مناسبا لجميع الركاب، وقد تم تزويد كل سيارة بطابعة وجهاز كمبيوتر أمام السائق يمكن من خلالهما إصدار التذكرة وتتم عملية شحن الكروت من المحطات الرئيسية، وتستهدف مواصلات مصر خدمة 8 ملايين راكب خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 3600 عامل ومهندس وسائق بمتوسط دخل شهرى 4 آلاف جنيه ".



واستطرد طه قائلا: "إن الشركة خلال شهر يناير الحالي قامت بزيادة رأس المال إلى 150 مليون جنيه، وقبل نهاية عام 2018 تنوي رفعه مرة ثانية بقيمة 100 مليون ليصل إجمالي رأس المال في مصر إلى 250 مليونا، كما أن خطة استثمارات الشركة المستقبلية والتي تم اعتمادها مؤخرا تصل إلى 3 مليارات جنيه مع نهاية 2021 وبفريق عمل مدرب على أعلى مستوى ليصل إجمالي الموظفين في الشركة كعمالة مباشرة وغير مباشرة إلى 5000 فرد و 2000 سيارة، كما تخطط الشركة لطرح أسهمها في البورصة المصرية في 2020.