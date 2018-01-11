الأطباء تطالب بإلغاء تراخيص أخصائى مختبرات طبية

نقابة الأطباء

أحمد صبرى



أرسلت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، للمطالبة بوقف إصدار تراخيص الحاصلين على بكالوريوس علوم طبية، وجاءت تحت مسمى "أخصائى مختبرات طبية".



وأوضحت النقابة من خلال خطابها، الذى أرسلته إلى المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الدكتور على محروس مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة، أن هذا المسمى سيفتح الباب إلى غير الأطباء لممارسة مهنة الطب، ما يعد تعديًا على المهنة، ومخالفًا لنص المادة 1 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، التى تحظر إبداء أى مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إلا للأطباء البشريين فقط حفاظاً على صحة المواطن.



وأشار الخطاب إلى أن هذا المسمى يتعارض مع مسميات الترقيات للأطباء البشريين، لأن كلمة أخصائى تخص إحدى الترقيات الفنية للأطباء، مؤكدة أن هذا المسمى مخالفًا للقانون رقم 367 لسنة 1954، والخاص بشأن تنظيم معامل التشخيص الطبى، والمادة رقم 3 من القانون حددت على سبيل الحصر المؤهلات العلمية الواجبة للتراخيص، وليس منها بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية.



وأكدت النقابة أن هذا يعد مخالفًا لحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر فى 7 مايو 2016، الذي قصر ترخيص إجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان على الأطباء البشريين فقط.



وطالبت النقابة بإلغاء التراخيص ومنحها تحت هذا المسمى حتى لاتؤدى لإضفاء درجات علمية وهمية، وممارسات غير قانونية لمهنة الطب وإلحاق الضرر بالمواطنين.