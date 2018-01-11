رسميًا.. مصر تترشح لمنصب سكرتير عام الكوميسا

طارق قابيل 11

المال - خاص



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تقدم مصر رسميًا إلى تجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"، للحصول على منصب السكرتير العام للتجمع.



وأشار الوزير، في بيان صحفي، صادر اليوم الخميس، إلى أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الدور المصرى فى القارة الإفريقية، وتعظيم الاستفادة من عضويتها لتنمية وتطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، فى ظل تنامى الصادرات المصرية إلى أسواق الكوميسا، التي تصل إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار واردات مصرية من أسواق الكوميسا.



وقال إن هناك فرصة كبيرة لفوز مصر بهذا المنصب، خاصة وأن إقليم الشمال الذى يضم مصر وليبيا والسودان لم يسبق له شغله من قبل، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التقدم له بدءاً من 3 يناير الجارى، وسيتم تسليم طلبات الترشح (مصحوبة بالسيرة الذاتية للمرشح باللغة الإنجليزية) فى موعد أقصاه 1 فبراير المقبل، من خلال وزارة التجارة والصناعة، وقواعد الكوميسا تنص على تولى الوزارات المعنية فى الدول الأعضاء تلقى طلبات الترشح وعدم قبول أي طلبات تقدم مباشرة إلى الأمانة العامة للكوميسا.



وحددت السكرتارية العامة للكوميسا الشروط العامة للتقدم لهذا المنصب، كالتالى:



1- أن تعلن الدولة عن المنصب الشاغر فى صحفها المحلية من خلال منظومة الخدمات العامة، وعلى نطاق واسع فى وسائل الإعلام، طبقًا للوائح الكوميسا والقرار الوزاري الصادر فى مارس 2003 لضمان الشفافية.



2- يتعين على الدولة ترشيح 5 مرشحين كحد أقصى للمعايير المحددة للمنصب، على أن تقدم الدولة العضو قائمة بمرشيحها فى موعد أقصاه 6 فبراير 2018، وتقرير مفصل حول القائمة المختصرة للمرشحين.



وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى المرشحين لهذا المنصب فقد جاءت على النحو التالى:



1- الحصول على درجة الدراسات العليا فى الاقتصاد أو الإدارة أو العلوم الإجتماعية أو تخصصات ذات الصلة، على أن تشمل طلبات التقدم نسخ موثقة من مؤهلاتهم وكشف بالدرجات والمواد الدراسية.



2- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 15 عاماً فى مجال الإدارة يتخللها القيام بدور ريادى مع خبرة فى المنظمات الكبرى، وتعد الخبرة فى المنظمات الإقليمية ميزة إضافية.



جدير بالذكر أن السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، عبارة عن تجمع إقليمى يضم 19 دولة إفريقية، تسعى لتعزيز وتقارب اقتصادياتها من خلال تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى الكامل، وتستهدف خلق سوق مشتركة لتصبح جزءاً من المجموعة الاقتصادية الإفريقية، ويقع مقر الأمانة العامة لها بالعاصمة الزامبية لوساكا.