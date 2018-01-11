شركة النجم ستيل تخصص 6 ملايين جنيه للتنمية المجتمعية

الحديد

❏ تدعم الأكثر فقرا وتسعى إلى توفير أماكن لعلاج الأقل دخلا

❏ بناء مجمع متكامل لخدمة الفقراء فى محافظتى القاهرة والمنوفية

❏ تؤمن بأهمية المسئولية لبناء مجتمع صحى

❏ سوق الحديد هادئ وصعوبة دخول المستورد بسبب رسوم الإغراق

❏ المشروعات الجديدة تمثل فرصة جيدة لتحريك المياه الراكدة



المرسى عزت



قال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل إحدى كبريات شركات تجارة حديد التسليح، إن شركته تؤمن بدورها المجتمعى كأحد أهم أدوار عمل الشركة بالسوق.

وأضاف عفيفى فى حواره مع «المال» أن الشركة تسعى دوما إلى توجيه جزء من أموالها إلى دعم المسئولية المجتمعية بالسوق المصرية.



وكشف عن أن «النجم ستيل» خصصت مبلغ 6 ملايين جنيه للمسئولية المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك الأيتام.



وأكد عفيفى أن «النجم» تعمل على محاولة سد احتياجات الأكثر فقرا، والمرضى، وذوى الاحتياجات الخاصة.



وأشار إلى أن الشركة قامت بتجهيز أماكن لمساعدة المرضى والأيتام؛ بهدف مساعدتهم على تلقى العلاج، وكذلك تلقيهم لخدمات مجتمعية تقلل من معاناتهم.



وتطرق عفيفى أيضا إلى سوق الحديد، والذى وصفها بالهادئة حاليا، خاصة أن المعروض يفوق الطلب وفق وصفه.



وشدد على ضرورة وجود رقابة على سوق الأسمنت الذى يواصل الارتفاعات دون حسيب أو رقيب.



وأكد صعوبة استيراد أى كميات حديد تسليح خلال عام 2018، خاصة أن رسوم الإغراق تحول دون استيراد أى كميات.



بداية، قال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن شركته نجحت فى بناء أماكن لمساعدة المرضى والمحتاجين فى كل من محافظتى المنوفية والقاهرة.



وأضاف أن الشركة نجحت فى بناء مستشفى صغير لتلقى العلاج للمرضى الأقل دخلا، وأيضا وحدة آشعة، ووحدة غسيل كلوى لخدمة أبناء محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن «النجم ستيل» تقوم حاليا ببناء مجمع لخدمة الأقل دخلا والمحتاجين بمحافظة القاهرة، يضم مجمعا طبيا، ودار أيتام ومسجدا؛ لخدمة الأكثر احتياجا.



وأكد عفيفى أن المسئولية المجتمعية للشركة جزء لا يتجزأ من عملها داخل السوق، موضحا أن «النجم» لا تألو جهدًا فى توفير دعمها الكامل للمواطنين الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن شركة النجم ستيل تتطلع إلى تقديم كل إمكاناتها لدعم المسئولية المجتمعية بالبيئة المحيطة، وكذلك تقديم أوجه الدعم للأكثر احتياجا.



وكشف عن أن «النجم ستيل» بدأت فى تقديم خدماتها المجتمعية منذ عام 2011، خاصة أن المجتمع حينها كان أكثر احتياجا لتكاتف الجميع لمواجهة المرحلة الصعبة التى مرت بها مصر، مضيفا أن الشركة لديها عقيدة راسخة وهى أن دعم الأكثر فقرا يخلق مجتمعات سوية وقادرة على مواجهة الصعاب.



وأشار عفيفى إلى أن المسئولية المجتمعية التى تقدمها الشركة واجب تجاه المجتمع، والذى يعد جزءا أصيلا من نجاح عمل أى شركة.



من ناحية أخرى، كشف عفيفى عن أن سوق الحديد لن تشهد أى عملية استيراد، خاصة مع رسوم الإغراق التى فرضتها وزارة الصناعة، مستبعدا دخول أى كميات العام الحالى، لافتا إلى أن الرسوم الجديدة تعرقل أى كميات يمكن دخولها.



يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا نهاية العام الماضى بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.



وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، إذ قدموا كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.



وأكد عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النجم ستيل، أن سوق الحديد يشهد حاليا حالة من الهدوء، موضحا أن المعروض من المنتج أكثر من الطلب، وهو الأمر الذى أسهم فى هذه الحالة، موضحا أن مبيعات التجار بين بعضهم البعض تساوى حاليا %70 من المبيعات، والنسبة المتبقية التى تصل إلى %30 فهى للمستهلك النهائى.



ولفت إلى أن «النجم ستيل» تتعامل مع كل الشركات المنتجة لحديد التسليح محليا وأبرزهم حديد عز والجارحى وحديد المصررين وبشاى والسويس للصلب والمصانع الاستثمارية أيضا، مؤكدا أن المشروعات الجديدة يمكنها أن تحرك حالة الهدوء فى المبيعات، لافتا إلى أن السوق العقارية قادرة على زيادة فرص مبيعات الحديد.



وأوضح عفيفى أن الشركات المنتجة لحديد التسليح لم تقم بأى عروض ترويجية للتجار لزيادة عمليات السحب، مشيرا إلى أنها ثبتت أسعارها تسليم المصنع خلال الفترة الأخيرة دون أى زيادات أو نقصان، مؤكدا أن الزيادة فى أسعار الأسمنت سبب رئيسى فى هدوء مبيعات الحديد، خاصة أن كل طن حديد يستلزمه 10 أطنان أسمنت لعمليات البناء.



وأشار عفيفى إلى أن سعر طن الأسمنت ارتفع حاليا إلى 1000 جنيه للمستهلك، بعد أن كان لا يتجاوز الـ700 جنيه فى الأشهر الماضية.



يذكر أنه توجد شركة حكومية وحيدة عاملة فى قطاع الأسمنت وهى الشركة القومية للأسمنت، والباقى تابعة للقطاع الخاص.