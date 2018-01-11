المحال والأكشاك تجهل قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية

وزير التموين المصيلحي

دعاء حسنى ومحمد مجدى



لايزال العديد من المحال كالسوبر ماركت وأكشاك البيع الصغيرة تجهل قرار وزارة التموين الملزم لكل منافذ البيع بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية للمستهلك، رغم مرور أسبوع على تطبيق القرار منذ أول يناير الحالى، وغابت الحملات الرقابية عن صغار المحال والأكشاك فى المناطق الشعبية للتفتيش على تطبيق القرار.



واختلف الوضع لأصحاب المتاجر بأحياء أخرى كحى الدقى، الذى شهد مرور حملات رقابية لوزارة التموين الفعلية على متاجرهم، وإن كان أغلبها اتسم بطابع التوعية من قبل مفتشى التموين بالقرار الملزم بالإعلان عن سعر البيع السلع الغذائية، ولم يحرر ضد أى منهم مخالفات أو مصادرة للبضائع بعد.



هذا ما كشفت عنه جولة قامت بها «المال» على عدد من المحال التجارية والسلاسل التجارية والأكشاك بعدة مناطق شملت عدة أحياء أبرزها عين شمس والدقى، للوقوف على تنفيذ القرار الملزم لمنافذ البيع بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية، عقب مرور الأسبوع الأول على تطبيقه عقب الجدل الكبير الذى ساد الأسواق ترقبا لتطبيق قرار وزير التموين.



يشار إلى أن دكتور على المصيلحى كان قد أصدر قرار 217 لسنة 2017 بإلزام المنتجين والمستوردين والموردين والتجار بالإعلان عن سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك بدءا من يناير المقبل، ثم أصدر قرارا آخر رقم 330 فى 13 ديسمبر الماضى ملزم فقط لمنافذ البيع بالإعلان عن سعر البيع للمستهلك، واستثنى القرار الأخير المنتجين والموردين والمستوردين من الإعلان عن سعر البيع للمستهلك، واكتفى بإلزامهم بإصدار فواتير ضريبية موضح بها سعر البيع المقترح للمستهلك، على أن يكون هذا السعر الأعلى الذى لا يجب أن يتخطاها التاجر فى كل منافذ البيع.



يقول أحد أصحاب الأكشاك فى منطقة عين شمس، ليس لدى علم بقرار وزير التموين بضرورة الإعلان عن كل أسعار السلع الغذائية للمستهلك، ولم يخطرنى أحد رسميا بالقرار، لكنى علمت جزئيا به من وسائل الإعلام، ولم يمر على أى من مفتشى التموين للتفتيش على الإعلان عن الأسعار.



وأضاف: بعض شركات المواد الغذائية تعلن عن أسعار بيع منتجاتها على العبوات كشركات إيتيدا، وبعضها لم تعلن بعد، لكنى كصاحب كشك لم أكن أعلم أن على أن أوضح سعر البيع للمستهلك لكل معروضات السلع بالكشك، وكنت أظن أن تلك مسئولية الشركة المنتجة.



ونفى صاحب سوبر ماركت بحى عين شمس، علمه بقرار وزير التموين بضرورة توضيح سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك على كل المنتجات لديه، كما أكد عدم مرور أى حملات رقابية عليه من التموين للرقابة على تطبيق القرار.



واختلف الوضع فى حى الدقى، إذ أكد عصام صاحب محل أسواق بغداد بحى الدقى علمه بقرار التموين بضرورة الإعلان بوضوح عن سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك، وإنه يطبقه بالفعل، ولديه ورق مكتوب عليه السعر لكل أصناف السلع.



وأضاف أن حملات رقابية بالفعل قامت بالتفتيش منذ يومين على التزام السوبر ماركت بتطبيق القرار، ولم تحرر مخالفات ضد متجره، مؤكدا أن الحملات استهدفت توعية التجار بالقرار، ومنحت مهلة لتحرير المخالفات حال عدم التطبيق.



وأوضح عصام أنه يحرص الآن على طلب الفاتورة الضريبية الموضح به سعر البيع المقترح للمستهلك من مندوبى المصانع أو موردى السلع الغذائية، والتى يكون سعر البيع المقترح فى الفاتورة الضريبية هو أعلى سعر يسمح للتاجر البيع به للمستهلك.



وتابع: "لا أستطيع البيع بهذا السعر المقترح من قبل المورد أو الموزع لكل الأصناف لدى بالمحل؛ لأن المستهلك هيطفش، ولذا ألجأ لخفض هامش الربح للمنافسة بقوة على معروضاتنا فى البضائع فى المنطقة، وتلك كانت سياسة المحل قبل تنفيذ قرار وزير التموين وهى خفض سعر البيع لجذب الزبائن".



وقال عصام إن عددا من شركات الصناعات الغذائية أعلنت عن عروض لمنتجاتها، وقام السوبر ماركت بعرضها فى مجلة ورقية تحمل اسم متجره "أسواق بغداد"، وتتضمنت التخفيضات بعض العروض على المياه المعدنية، وشاى ليبتون، وبعض أصناف الألبان كجهينة ولمار، والأرز والنسكافية والتونة والسكر، وزيوت الطهى.



وأكد عويس، صاحب محل أسواق الشيراتون، أن لديه معرفة بقرار التموين بالإعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية للمستهلك، وأن متجره بالفعل طبق ذلك، وأعلن بوضوح عن سعر كل الأصناف.



ولفت إلى مرور حملات رقابية من التموين للتفتيش على تطبيق القرار، قائلا: إن مفتشى التموين لم يحرروا محاضر مخالفات لمتجره، لكنهم أخطرونا بأنه سيتم مصادرة البضائع المخالفة، سواء تلك غير المدون عليها سعر أو لا تحمل فاتورة ضريبية من المورد أو المنتج لها تشمل سعر البيع المقترح للمستهلك.



وقال أحمد مسئول البيع بمحل نيوماركت التابع لمنافذ بيع شركة الأهرام الحكومية بحى الدقى، إن الفرع شهد حملات تفتيشية من التموين على الالتزام بالإعلان عن سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك، مؤكدا التزام الفرع بتعليمات الوزارة، واحتفاظه بكل فواتير البضائع الواردة من قبل الشركات للمنتجات.



وأضاف أن الفرع يعلن عن السلع الغذائية بسعر بيع أقل من سعر المصنع، وبالتالى لا حاجة لديه للبيع بالحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المدون من قبل المنتجين والموردين بالفواتير، وتلك سياسة متبعة من قبل تطبيق القرار.



وشدد على أن الفرع رغم تبعيته للحكومة إلا أن ذلك لم يمنعه من مرور حملات رقابية والتفتيش عليه من قبل وزارة التموين، قائلاً: "احنا أول حد بيتفتش علينا.



التموين: التفتيش على كل المنافذ.. والمخالفات تحوّل للنيابة



كشف مصدر أمنى فى الإدارة العامة لمباحث التموين، لـ«المال»، أن الحملات الرقابية للتفتيش على الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية للمستهلك بدأت فعليا منذ مطلع الشهر الحالى، وتستهدف جميع منافذ البيع سواء كانت سلاسل تجارية كبرى أو محال البقالة والسوبر ماركت، بالإضافة إلى الأكشاك.



وأكد أنه لن يتم مصادرة أى سلعة لم يتم الإعلان عن سعرها، لكنه سيحرر محضر بالمخالفة حال وجدت، قائلاً: "سنقوم بالتنبيه على صاحب منفذ البيع بوضع سعر بيع المنتج فى مكان بارز للمستهلك فى بداية التطبيق، وفى حال عدم التزام التاجر سيتم تحرير المخالفة وتحوليها للنيابة العامة التى ستوقع العقوبة أو الغرامة وفقا لقانون العقوبات".