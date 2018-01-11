المتجددة تؤجل طرح تأسيس كيانات للصيانة وتشغيل المحطات

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

عمر سالم



قررت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تأجيل طرح المناقصة العالمية، لإنشاء أول شركة لتشغيل وصيانة محطات الرياح على مستوى الجمهورية، لمنتصف فبراير المقبل، بدلاً من نهاية ديسمبر الماضى.



كشف محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى تصريحات لـ«المال»، عن أن تأجيل طرح المناقصة يرجع إلى استكمال بنود كراسة الشروط، والاستعانة بالخبرات العالمية، التى نفذت مثل تلك المشروعات حتي تخرج المناقصة فى أفضل صورة، ولا تأجل أو تعدل.



أشار إلى أن بعض الشركات العالمية مثل سيمنس الألمانية، وفيستاس الدنماركية، وجاميسا الإسبانية، تقدموا بعروض للهيئة، من أجل تنفيذ تلك المشروعات، لكن الهيئة رأت الأفضل تنفيذ الشركات عبر مناقصات تنافسية.



أكد أنه من المرتقب أن تتوزع نسب المشاركة فى الكيان الجديد بواقع %30 للهيئة، و%70 للشركة الأجنبية، فيما يتحدد قيمة رأس المال والاستثمارات المطلوبة، عقب تلق عروض الشركات، متوقعا تجاوزه 100 مليون دولار.



أشار إلى أن الشركة الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن إجمالى القدرات الحالية من الطاقة المتجددة تصل إلى 900 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح، و20 ميجاوات طاقة شمسية، بخلاف المحطات الشمسية الصغيرة، المنفذة أعلى المبانى الحكومية والمنزلية.



من المرتقب الانتهاء من إنشاء الشركة قبل نهاية العام المقبل، وبداية لإنشاء شركات أخرى فى مجال الطاقة المتجددة، من أجل التوسع فى هذه النوعية من المشروعات فى إطار تحقيق إستراتيجية الحكومة الخاصة بتوليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2022.



تشارك الطاقة المتجددة بنسبة %10.5 من إجمالى خليط الطاقة فى مصر، وتنقسم إلى %1.5 طاقة شمسية ورياح، و%9 طاقة مائية ، ومن المرتقب أن يتخطى إنتاج مصر من طاقة الرياح 1000 ميجاوات منتصف 2018.



كشف الخياط عن أن الهيئة لم توقع على تنفيذ أول محطة رياح، تنفذها شركة سيمنس بقدرة 180 ميجاوات حتى الآن، نتيجة للمفاوضات لخفض سعر شراء الكيلووات ساعه من تلك المحطات.



أضاف أن المفاوضات شبه منتهية عدا تحديد سعر شراء الطاقة، وتحديد بنود الضمانة المالية الخاصة بالمشروعات، كما أن الشركة الألمانية استلمت الأرض الخاصة بالمشروع، وأرض أخرى لإنشاء مصنع لتصنيع ريش تربينات الرياح، متوقعاً الانتهاء من المفاوضات قبل منتصف العام الجارى.



تعد مشروعات سيمنس فى طاقة الرياح الأولى من نوعها، التى تنفذ بنظام EBC+FINANCE، وهو نظام يتضمن ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، بتوفير التمويل اللازم للتنفيذ على أن تقوم الجهة المالكة بسداد ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

وقعت هيئة الطاقة المتجددة منتصف 2015، مع شركة سيمنس الألمانية عقدًا لإنشاء قدرات لمشروعات رياح 2000 ميجاوات لمدة تصل إلى 7 أعوام، وإنشاء مصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح، باستثمارات تصل إلى 2 مليار يورو.



يصل إجمالى مساحة الأراضى التى تمتلكها الهيئة إلى 7600 كيلو متر مربع، منها 5700 كيلو متر مربع، مخصصة لمشروعات طاقة الرياح، تتسع لتوليد 35 ألف ميجاوات طاقة رياح، و1950 كلم، تكفى لإنتاج 54 ألف ميجاوات طاقة شمسية.