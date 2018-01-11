شركات المحمول تدرس تطبيق نظام البوتيك مع الموزعين

بديلاً عن الحد الأقصى لبيع الشرائح





كتب ـ محمود جمال وسمية كمال:

تدرس شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية تطبيق نظام جديد للتعاقد مع موزعيها المعتمدين يعرف باسم «البوتيك».

وقالت مصادر مطلعة أن «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» أخطرت الموزعين، شفهيًّا، بأن العمل بالقرار السابق الذى أصدرته بداية العام الحالى بشأن تقليص عدد الشرائح المسموح بيعها للعملاء إلى 50 شريحة مؤقت، وسيتم إيقافهم عن مزاولة عملهم خلال شهرين.

وأوضحت المصادر لـ«المال» إن النظام يحدد مجموعة من الاشتراطات، على رأسها امتلاك الموزع 10 منافذ بيعية مزودة بمنتجات معروضة للبيع لا تقل قيمتها عن 50 ألف جنيه، على أن يتحمل المشغل تكلفة التجهيزات الفنية بالكامل بحد أقصى 90 ألف جنيه، باستثمارات 1.4 مليون.

وتابعت: إن الاشتراطات تُلزم الموزع أيضًا ببيع 300 خط للعملاء شهريًّا مقابل اقتسام نسبة من الأرباح سيتم الاتفاق عليها مسبقًا، علاوة على انتداب موظف من شركة المحمول داخل كل فرع لضمان سلامة عملية بيع الخطوط والتأكد من هوية بيانات الشخص المدونة على بطاقة الرقم القومى.

وأضافت أن المشغلين يبحثون أيضًا مع الموزعين المشاركة فى تحمل تكاليف التشغيل الشهرية من مصروفات إيجار ورسوم مرافق عامة، وهو أمر بدأت «اتصالات» فى تطبيقه رسميًّا منذ عدة أشهر تحت مسمى "SIS".

وأكدت أن الفلسفة من وراء إنشاء «البوتيك» تتمثل فى تحقيق الانتشار الجغرافى على مستوى الجمهورية، وبيع شرائح المحمول وأجهزة الهواتف وجميع إكسسواراتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع.

ونوهت بأن مثل هذه الشروط ستنطبق على نسبة تتراوح بين 2 و%3 من كبار موزعى سوق المحمول، وسيتجه صغار التجار إلى تكوين تحالفات فيما بينهم وتأسيس شركات مساهمة وهو أمر سيصعب تحقيقه خاصة مع تضارب مصالح التجار.

فى سياق متصل، نفى مصدر مسئول فى فودافون مصر صدور تعليمات جديدة من مرفق تنظيم الاتصالات بشأن تنظيم بيع خطوط المحمول بعد قرار 1 يناير.

وحاولت «المال» التواصل مع المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال مرفق تنظيم الاتصالات دون جدوى حتى مثول الجريدة للطبع.

وكشف محمد هدية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن اعتزام عدد من الموزعين تنظيم اجتماع يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار المرفق، منوها بأن الموزعين لم يتم إخطارهم بالقرار رسميًّا حتى الآن.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مستخدمى المحمول فى مصر حتى سبتمبر الماضى بلغ 99.4 مليون، منهم 42.7 مليون عميل لفودافون، و32.7 مليون لأورنج، و23.9 مليون لاتصالات.

بينما جذبت المصرية للاتصالات عبر شبكتها الرابعة للمحمول we بعد مرور 3 أشهر على تشغيلها خدمات المحمول مليونى مشترك.



