EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تضخم ديسمبر دون توقعات بنوك الاستثمار
الخميس 11 يناير 2018 11:29 ص
معدلات التضخم
أخر الأخبار
معدلات التضخم 2
ويتجه لأقل من %20 خلال يناير
إجماع على اتجاه المركزى لخفض الفائدة فى فبراير
كتب ـ خالد بدر الدين وهاجر عمران ومنى عبدالبارى ومصطفى طلعت:
فاجأت معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر المنقضى - والبالغة %22.3 - بنوك الاستثمار والمحللين، لانخفاضها عن النسب المتوقعة، ورجح بعضهم استمرار التراجع ليصل إلى أقل من %20 خلال يناير، كما توقعوا اتجاه البنك المركزى لخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع شهر فبراير المقبل.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء، عن مستوى التضخم لشهر لديسمبر الماضى، والذى سجل %22.3 على أساس سنوى، مقارنة بـ%26 فى نوفمبر، كما كشف عن تراجع المعدل الشهرى بنحو %0.2 مقارنة بنوفمبر، ليبلغ 266.8 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2015.
وعزا الجهاز هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة %1.6 لمجموعة اللحوم، و%0.5 للخضراوات، و%1.1 للأسماك والمأكولات البحرية، فيما ارتفعت الفواكه بنسبة %2.8 والزيوت والدهون %0.3.
وقال أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء فى تصريحات تليفزيونية أمس، إن مستويات التضخم الشهرية سجلت معدلاً سالبًا لأول مرة منذ 14 شهرًا، ما يعنى انخفاضًا حقيقيًا بأسعار بعض السلع، ومنها اللحوم والدواجن والخضراوات.
وتقول ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال، إنه بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2 أبريل المقبل، يُتوقع أن يتم فرض زيادات جديدة على أسعار الطاقة والكهرباء خلال يونيو، ما سينعكس على أسعار الفائدة، مرجحة إجراء المركزى خفضًا بواقع %2 فى اجتماعه فبراير المقبل، والإبقاء عليه خلال اجتماعى مارس ومايو، ليتبع ذلك زيادة بالنسبة نفسها خلال يونيو عقب زيادة أسعار المحروقات المرجحة بنسبة %40.
وترى فى الوقت نفسه أن الزيادة فى أسعار المواد البترولية لن تنعكس على التضخم السنوى بشكل كبير سواء حدث ذلك فى الربع الأول أو الثانى من 2018، كما سيكون انعكاس ذلك على أسعار السلع محدودا فى ظل عدم قدرة الشركات على فرض زيادات سعرية كبيرة وسط تحسن الاستهلاك خلال العام الجارى.
وأشارت إلى أنه مع تضافر هذه العوامل ربما يرتفع التضخم بنسب تتراوح بين 1 و%2، حال تغيرت أسعار الطاقة فى الربع الأول من العام الحالى، وهو ما يضمن بقاءه فى إطار مستهدفات البنك المركزى بنهاية العام.
وقالت «الدسوقى» إن السياسة النقدية المتشددة التى ينتهجها البنك المركزى عبر رفع معدلات الفائدة أتت ثمارها عبر جذب السيولة النقدية، وبالتالى فإن الاستمرار فيها لن يؤتى بأى نتائج جديدة.
وتوقعت تراجع معدلات التضخم إلى مستويات %13 فى المتوسط خلال عام 2018، مقارنة بـ%30 العام الماضى، وتعافى النمو الاقتصادى تدريجيًّ ليصل إلى %4.5 بنهاية العام المالى 2017/2018، ترتفع إلى %5.5 فى العام المالى 2018/2019 وسط تعافى معدلات الطلب المتوقع، بدءًا من الربع الأخير من 2018، فى ضوء انحسار تداعيات الإجراءات المالية المتوقعة ونمو قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبى.
وكانت «الدسوقى» قد توقعت، فى تصريحات لوكالة بلومبرج أمس، تراجع التضخم لحوالى %12 فى منتصف هذا العام، موضحة أن معدل التضخم الشهرى بدأ يعكس التغيرات الموسمية المعتادة، كما يعكس حاليًّا الارتفاع والانخفاض فى أسعار المنتجات، خاصة الغذائية بعد أن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين فى المدن -0.2 % فى ديسمبر من %1 فى نوفمبر الماضى.
يذكر أن «أرقام كابيتال» كانت قد توقعت وصول معدل التضخم السنوى خلال شهر ديسمبر المنقضى إلى %23 فى تقرير سابق لها.
وقال بنك استثمار النعيم إن مؤشرات التضخم خلال ديسمبر البالغة %22.3 جاءت إيجابية، مقارنة بتوقعات البنك السابقة عند %23.5، لافتًا إلى أن المعدلات الحالية للرقم القياسى لأسعار المستهلكين تسير فى طريقها نحو تحقيق النسب المستهدفة من «المركزى» عند %13 بنهاية العام 2017/2018.
ورجح «نعيم»، فى ورقة بحثية حديثة حصلت عليها «المال»، مواصلة التضخم السنوى انخفاضه ليتراجع دون %20 خلال شهر يناير الجارى، ما يترتب عليه إعادة إحياء التكهنات الخاصة بانخفاض أسعار الفائدة، خاصة فى ظل تواضع أنشطة الإقراض على مدار 12 شهرًا ماضية، فى ضوء ارتفاع تكلفة التمويل.
وأكد أن انخفاض أسعار الفائدة، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة فى فبراير، مرهون بنسب تراجع التضخم خلال شهر يناير.
كان صندوق النقد الدولى توقع الشهر الماضى، فى بيان أصدره مع انتهاء المراجعة الثانية على الاقتصاد المحلى، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى %11.9 بنهاية العام المالى الجارى، مقابل %10.3 توقعات سابقة بعد إجراء المراجعة الأولى على الاقتصاد فى سبتمبر الماضى.
وقال الصندوق إن التضخم العام الحالى سيسجل متوسط %21، ليتراجع إلى %15.2 بنهاية العام المالى المقبل 2018/2019 على أن يحقق متوسطا سنويا يبلغ %13.7 خلال الفترة نفسها، وهو ما يتوافق مع مستهدفات المركزى.
وأرجع مركز بحوث «سيجما» المالية هبوط التضخم إلى السياسة النقدية المتشددة المطبقة من قبل المركزى منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر من العام المالى 2016.
وأشار إلى أنه فى ضوء المتغيرات الجديدة ستتجه لجنة السياسات النقدية إلى تقليص أسعار الفائدة بشكل طفيف فى اجتماع فبراير، فى ظل استمرارها بتوخى الحذر فيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم فى الأشهر المقبلة، نتيجة الموجة الثانية المنتظرة من إصلاحات الأسعار التى ستشهد مزيداً من رفع الدعم عن الطاقة.
وأكد هانى فرحات، الخبير الاقتصادى بشركة CI كابيتال هولدينج، فى تصريحات لوكالة بلومبرج أن التضخم قد ينحسر خلال الربع الحالى، وأن المستثمرين الأجانب من غير المحتمل أن يخرجوا من مصر، لأن أذون الخزانة طويلة الأجل ستظل جذابة لهم.
وأعلنت أمس الأربعاء مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية أنها تتوقع هبوط سعر الفائدة الاسترشادى فى مصر من %18.75 حاليًّا إلى %13.25 مع نهاية العام الجارى.
وذكرت وكالة بلومبرج أنه من المتوقع أن تخفض الحكومة المصرية أسعار الفائدة هذا العام مع انحسار التضخم الذى بلغ مستويات قياسية بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا