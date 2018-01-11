الشرق الأوسط.. بين القوى العظمى وأوراسيا الكبرى

من نافلة القول بادئ ذى بدء.. وجود مصلحة أساسية لعلاقات متميزة متعددة الجوانب.. بين منطقة الشرق الأوسط- والعالم العربى فى مركز الدائرة منها- وبين المنطقة الأوراسية التى يقف إلى الشمال من حدودها- فضلاً عن دول أوروبية- الاتحاد الروسى الذى يشكل الروس قاطرة النهضة لأغلبيته السكانية.. كما يشكل العالم العربى- المنفرط فاعلياته- الأغلبية من بين سكان الشرق الأوسط، الأمر الذى ربما تكون مصر قد التفتت باكراً لأهميته وفقاً لدواعى سياستها الخارجية منتصف خمسينيات القرن الماضى- كضرورة وطنية للتفاعل الإيجابى معها لنحو عقدين تاليين- قام خلالها الاتحاد السوفيتى السابق بإعادة بناء الجيش المصرى.. ليتكافأ استراتيجياً مع إسرائيل فى السياق الغربى- وبرعايته- ذلك قبل بدء «عملية السلام» بينهما عقب الحرب المحدودة فى 1973، حيث استبعدت موسكو من المشاركة فى أساليبها الإجرائية نحو التسوية.. ذلك بالتزامن مع فض مصر معاهدة التعاون والصداقة معها 1975، ولتتدهور العلاقات الروسية- العربية منذ الثمانينيات بدءًا من عزوف الروس عن الوقوف، لأسبابهم، إلى جانب العرب سواء إبان الغزو الإسرائيلى للبنان 1982 أو فى حرب الخليج الثانية 1991 أو الثالثة فى 2003، ذلك قبل انعتاق روسيا من أزماتها الداخلية طوال التسعينيات (يلتسين)، لتعاود الظهور كقوة تملك قرارها فى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى فى هلسنكى 2006، عائدة إلى الشرق الأوسط تدريجياً من بعد غياب دام نحو عقدين، كدولة منفتحة برجماتية غير أيديولوجية، فيما كانت الكتلة الغربية- الأوروبية ترفض محاولاتها الالتحاق بها، ولتتفاقم علاقاتهما من بعد الأزمة الأوكرانية 2014.. حيث يتعاظم الضغط الدبلوماسى والعقوبات المفروضة على موسكو باطراد إلى اليوم، الذى بات يهدد بالخطر العالم الذى ابتعد عن القواعد القديمة للنظام ثنائى القطبية، خاصة مع بدء تراجع الهيمنة الغربية- لخمسمائة سنة خلت- وليتداعى معها ما يسمى النظام العالمى الليبرالى أمام زحف «الشعبوية» المفعمة بالفوضوية ولفظ الحوار نحو الأكثر خطورة مما كان عليه فى الحرب الباردة.



أوراسيا الكبرى



إلى ذلك.. وفى سياقه، لربما تستمر هذه المرحلة الانتقالية مدة طويلة.. برغم توقع المراقبين بأن العقدين المقبلين قد يشهدان بروز نظام عالمى جديد يرتكز على مدماكين كبيرين، الأول أوروبى- آسيوى بقيادة الصين.. ومعها روسيا وإيران والهند وكوريا الجنوبية واليابان، فيما يرتكز الثانى حول الولايات المتحدة الأميركية ومن يدور فى فلكها من دول تابعة، ذلك فيما سوف تقف أوروبا أمام مفترق طرق بين خيارها إلى بعض هذه الأقطاب أو تلك، سواء للقطب الأميركى غير الراغب فى حماية أوروبية إلا نظير مقابل مالى لمثل هذه الحماية (ترامب)، أو الانضمام إلى «أوراسيا الكبرى».. حيث يمكن لأوروبا أن تمارس عندئذ دوراً وازناً- قد يتطابق - لمصلحته- بشكل أو آخر بين فكرة أوراسية بصيغتها الروسية.. وبين مشروع «طريق الحرير» الصينى، ما يشجع على قيامهما- وفقاً لتقديرات خبراء العلاقات الدولية- الحاجة الملحة لمختلف الأطراف إلى صيغة جديدة لتطوير نظم السياسة العالمية، لن يكون الشرق الأوسط إلا مشاركاً فيها- بأقله أمنياً-رغم تعذر إمكانياته التحديثية.. إلخ، إذ يمثل بحسب أكاديميين غربيين.. ساحة للمناورة من غير الانزلاق لأى نفوذ دائم.. «لا يسعى إليه غير أحمق» (مالكولم كير)، وحيث من المشهود فى ذلك الإطار .. الانحسار الأميركى التدريجى عن الشرق الأوسط.. فيما يناور الآخرون- دون تورط عميق- إلا بالقدر اللازم لجنى الفوائد الاقتصادية.. وحماية طرق التجارة الخارجية.. ناهيك عن السعى عبر خطط استثمارية إلى إمكانية إحداث توسعات عسكرية- إذا لزم الأمر- ما يسمح لهذا القطب أو ذاك بالمساومة «متعددة القطبية» للنظام الدولى الإقليمى المرتقب، قد يتناسب كما سبق أن أسلفنا القول فى البداية.. مع الأغلبية السكانية (النهضوية) لأوراسيا.. كما يتعادل فى الوقت نفسه مع الأغلبية السكانية (غير البليدة) فى الشرق الأوسط.