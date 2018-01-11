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بنـــوك
الأهلى يدرس ضخ 86.51 مليون يورو إلى 16 شركة
الخميس 11 يناير 2018 11:07 ص
البنك الأهلى المصرى
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البنك الأهلى المصرى
❐ 231.3 مليون يورو استثمارات 18 مشروعًا فى المرحلة الثالثة
❐ 4 كيانات قاربت على توقيع اتفاقية القرض بتمويلات 28.05 مليون
❐ 7 شركات تجرى الدراسات الفنية و5 تتقدم لنيْل الجدارة الائتمانية
❐ التمويل يغطى %90 من التكلفة الاستثمارية للمشروع الواحد بحد أقصى 15 مليوناً
❐ الفائدة %3 فوق سعر الليبور أو الكوريدور.. والسداد خلال 8 سنوات
❐ «الصغيرة والمتوسطة» تستفيد من مكون المنح بالمشروع بحد أقصى
300 ألف يورو
سيد بدر
يبحث البنك الأهلى المصرى ضخ تمويلات بنحو 86.5 مليون يورو ضمن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعى لصالح 16 شركة محلية، تتولى تنفيذ 18 مشروعًا بإجمالى استثمارات 231.29 مليون يورو تقريبًا.
ويتم حاليًا إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها من خلال تقديم المنشآت الصناعية لاستمارات المشاركة فى المشروع.
وحصلت «المال» على تفاصيل الموقف التنفيذى للمرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث الصناعى، الممول من جهات دولية بنحو 145.5 مليون يورو، وتديره وزارة البيئة من الناحية الفنية، ويتم ضخ القروض والتمويلات من خلال البنك الأهلى المصرى وبنوك محلية تسعى للانضمام للمشروع، وتستفيد من البرنامج الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فى القطاعين العام والخاص.
ويعد البرنامج أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيفة فى الصناعة المصرية، ويهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، للتوافق مع القوانين البيئية.
كما يهدف إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بجميع أنواعها، ووضع نظام معتمد فى السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى، لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ووفقًا للتفاصيل، قامت 4 شركات بإعداد الدراسات الفنية وجار توقيع اتفاقية القرض وطرح مناقصة المشروع، تمثلت فى المصرية للأملاح والمعادن والمالية والصناعية المصرية والأهلية للورق وأبوزعبل للأسمدة وصناعة الكيماويات، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها نحو 37 مليون يورو، وإجمالى التمويل المطلوب من خلال المشروع نحو 28.05 مليون يورو.
وكانت وزارة التعاون الدولى قد وقعت تمويلات المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث الصناعى خلال عامى 2014 و2015 بإجمالى 145.4 مليون يورو، بواقع 70 مليونًا قرضًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبى، و50 مليون يورو قرضًا ميسرًا من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحتين من بنك التعمير الألمانى بقيمة 15.4 مليون يورو و11.592 مليون جنيه وأخرى من وكالة الاتحاد الأوروبى قيمتها 10 ملايين.
ويقوم البنك الأهلى بتحمل جميع أعباء السداد والإدارة للقروض ضمن المشروع والبالغة قيمتها 120 مليون يورو، بينما يقوم جهاز شئون البيئة بإدارة المنح طبقًا لقواعد الجهات الممولة وبالتعاون مع البنك الأهلى.
وقال مصدر مطلع بالأهلى، فى وقت سابق لـ»المال»، إن بنوكًا محلية تتفاوض حاليًا للانضمام للمشروع وهى الشركة المصرفية والتجارى الدولى والتنمية الصناعية وقطر الوطنى الأهلى، وبحسب شروط البرنامج تنضم المصارف الجديدة للبرنامج وفقًا لمناقصة عامة يتم طرحها.
وتعد 7 شركات فى الفترة الحالية الدراسات الفنية لتمويل المشروعات، ويبلغ إجمالى استثمارات مشروعاتها نحو 186.1 مليون يورو، وتحتاج تمويلاً من البنك الأهلى ضمن المشروع بقيمة 50.97 مليون يورو، بينما تقدمت 5 كيانات جديدة للحصول على التمويل، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها نحو 8.4 مليون يورو وتستهدف الحصول على تمويلات بقيمة 7.63 ملايين يورو.
ويقوم البرنامج بتمويل استثمارات مشروعات التحكم فى التلوث، إنبعاثات الهواء والصرف الصناعى، وتعديل العملية الإنتاجية أو معالجة نهاية الأنبوب أو تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وإدارة المخلفات الصناعية (داخل الشركة)، وتحسين بيئة العمل.
كما يشترط على المشروعات المقترحة أن تحقق التوافق مع قوانين البيئة المصرية، وتخفض أحمال التلوث بنسبة %50 لواحد على الأقل من الملوثات ذات الأولوية، وأن يكون تم اختياره بناء على دراسة فنية، وأن تزيد فترة استرداد تكلفة المشروع على عامين، وعمر الشركة المنفذة للمشروع يتعدى 5 أعوام.
وتبعًا للتفاصيل فإن البرنامج يوفر نسبة تمويل تصل إلى %90 من التكلفة الإجمالية للمشروع بفائدة %3 أعلى من سعر الليبور لمدة 6 شهور بجانب %0.15 عمولة شهرية على أعلى دين، بينما تبلغ الفائدة على القروض بالعملة المحلية %3 أعلى من متوسط سعر الفائدة المحدد من البنك المركزى بجانب %0.15 عمولة شهرية على أعلى دين، ويسدد التمويل على 8 سنوات، بإضافة عام أو عامين فترة سماح.
كما تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنح التى يتيحها البرنامج بحيث لا يزيد حجم مبيعات على 50 مليون جنيه فى آخر 3 سنوات، وعلى ألا تزيد التكلفة الاستثمارية المشروع عن %60 من حجم المبيعات السنوية للشركة، وتغطى المنحة %20 من تكلفة المشروع بحد أدنى 50 ألف يورو وحد أقصى 300 ألف.
وبدأ مشروع مكافحة التلوث الصناعى عام 1997 واستمرت المرحلة الأولى حتى عام 2007 بتمويل من البنك الدولى قيمته 35 مليون دولار، تم تنفيذ 24 مشروعا من خلالها، وبنك التعمير الألمانى بتمويل قيمته 29.8 مليون يورو تم تنفيذ 54 مشروعا من خلالها، بينما كانت المرحلة الثانية فى الفترة من 2007 – 2013، بتمويل قيمته 185 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير وبنك اليابان للتعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.
البنك الأهلى المصرى
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