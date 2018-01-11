الكهرباء تتسلم 3 مليارات جنيه من مخصصات الدعم

محمد شاكر 555669

عمر سالم



علمت «المال» أن وزارة الكهرباء تسلمت نحو 3 مليارات جنيه، كجزء من مخصصات دعم الكهرباء الذى تتحمله الدولة، وذلك بعد مطالبة مستمرة منذ بداية العام المالى الحالى.



وكشف مصدر بالوزارة فى تصريحات لـ«المال» أن المبالغ التى حصلت عليها الوزارة أتاحتها «المالية» لها بنهاية ديسمبر الماضى، فيما طالبت «الكهرباء» بسرعة تخصيص اعتمادات أخرى بنحو 6 مليارات جنيه بشكل عاجل.



وأكد أن المبالغ المطلوبة تأتى فى نطاق دعم الكهرباء بالموازنة الحالية، البالغ نحو 52.8 مليار جنيه.



وأضاف أنه يتم توجيه المخصصات المالية لتسديد جزء من تكلفة إنشاء محطات سيمنس الألمانية، التى يصل إجمالى تكلفتها لنحو 6 مليارات يورو، ما يعادل نحو 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد جزء من مستحقات شركة state grid الصينية، التى تنفذ شبكة نقل كهرباء موازية للشبكة الحالية باستثمارات 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى بعض مشروعات توزيع ونقل الكهرباء التى تنفذها الشركات التابعة للوزارة.



وأكد أن الوزارة ملتزمة بسداد جميع مستحقات «سيمنس»، بعد تقديم الأخيرة فواتير تثبت تنفيذها لتلك الاستثمارات، مشيراً إلى أن الشركة الألمانية تسلمت نحو 3.5 مليار يورو حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهى من تنفيذ المشروعات قبل نهاية 2018.



كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أعلن فى تصريحات سابقة، أن دعم الوزارة العام الحالى يصل إلى 52.8 مليار جنيه، فيما ينخفض خلال العام المقبل 2018/2019، إلى 43.3 مليار جنيه، ثم إلى 31.81 مليار فى العام المالى 2019/ 2020، ويصل فى 2020 /2021 إلى 16.5 مليار جنيه.



فى السياق نفسه، كشف المصدر أن وزارة البترول طالبت «الكهرباء» بزيادة قيمة ما يتم تسديده لأكثر من مليار جنيه شهرياً كجزء من قيمة الوقود الذى تقوم الوزارة بتوريده لمحطات توليد الكهرباء، مقابل ما بين 500 و700 مليون جنيه يتم سدادها شهرياً فى الوقت الحالى.



وتحصل وزارة الكهرباء على وقود الغاز والمازوت والسولار شهرياً لمحطاتها بأكثر من 3 مليارات جنيه، وتحاسب الكهرباء على سعر الغاز بنحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى الوقت الذى يصل سعره عالميا إلى 10 دولارات، فيما تتحمل وزارة المالية الفارق بين السعرين.