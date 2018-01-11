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اتصالات وتكنولوجيا
5 بنوك تنضم لمبادرة تمويل التكنولوجيا
الخميس 11 يناير 2018 10:20 ص
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
محمود جمال وسيد بدر
انضمت 5 بنوك جديدة، بخلاف البنك الأهلى المصرى، إلى مبادرة البنك المركزى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى أطلقها أواخر 2016.
وقال مصدر مسئول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن قائمة البنوك تشمل : قناة السويس، والأهلى قطر الوطنى QNB، والاستثمار العربى، والتجارى وفا "باركليز" سابقا، والتنمية الصناعية والعمال المصرى، وقدر مجموع شركات القطاع التى تقدمت للاستفادة من المبادرة بعدد 10 شركات.
وأوضح المصدر، أنه يشترط أن تكون الشركة المتقدمة عضو فى إحدى منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات، وبالأخص غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، بالاتحاد العام للصناعات، داعيا باقى الشركات إلى سرعة الانضمام للمبادرة بغرض إنجاز مشروعاتهم.
يشار إلى أن الحد الاقصى للتمويل الذى ستتيحه البنوك للشركة يصل إلى 3 ملايين جنيه، بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و%7، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو %80 من قاعدة بيانات الهيئة، التى يتجاوز عدد أعضائها 1500 شركة تقريبا.
ووقع البنك المركزى المصرى، سبتمبر الماضى، بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بالاشتراك مع المعهد المصرفى المصرى، بهدف تسهيل إجراءات حصول شركات التكنولوجيا المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، على التمويل المصرفى، وتأهيلها لإدارة مشروعاتها، وكيفية التعامل مع البنوك، مع منح الأولوية للشركات حديثة الإنشاء، والصغيرة والمتوسطة.
وأكد المصدر أن هدف المبادرة لا يقتصر على توفير التمويل، لكنه يمتد لتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية، وإعداد الهياكل الإدارية والمالية للشركات، مشيرا إلى أن «إيتيدا» تتحمل نسبة من الفائدة البنكية المستحقة على الشركة المقترضة، دون تحديدها.
من جانبه كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى، عن سعى البنوك للانتهاء من إجراءات تجهيز شركات التكنولوجيا، للاستفادة من المبادرة عبر وضع آلية لتقييم أصولها، حتى تتمكن من إعداد قوائمها المالية، ومعرفة حجم التمويل الذى تحتاجه.
وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد تعديل المبادرة، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والبنوك، بغرض زيادة حجم استفادة الشركات.
تكنولوجيا المعلومات
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