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بنـــوك
نائب المركزى: ضمانة مخاطر الائتمان تغطى 30 مليار جنيه قروضاً
الخميس 11 يناير 2018 10:12 ص
لبنى هلال
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محمد سالم
قالت لبنى هلال، نائب محافظ «المركزى» المصرى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان «CGC»، إن الضمانة التى منحها البنك مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة مليارى جنيه ستوفر تغطية لمحافظ قروض بقيمة تصل إلى 30 مليارًا.
وأضافت، فى تصريح خاص لـ«المال»، أن تفعيل تلك الخطوة من شأنه تعزيز نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التى تفتقر إلى الضمانات الكافية.
وقدرت مصادر إمكانية استهلاك الضمانة بالكامل قبل نهاية العام الجارى، مشيرة إلى استعداد البنك المركزى لمضاعفة قيمتها متى تطلب الأمر.
كان المركزى قد أشار، فى بيان الأسبوع الماضى، إلى أن الضمانة تأتى استكمالاً لمبادرات تشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تضمنت إلزام البنوك بتخصيص %20 من إجمالى محافظها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.
وأوضح أنه عند حساب معيار كفاية رأس المال، يتم الاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان لدى البنوك مع إعطاء الجزء المُغطَّى بتلك الكفالة وزن مخاطر %20، أما فيما يخص المحفظة المغطاة بخطاب الضمان الصادر من المركزى للشركة فيتم إعطاؤها صفرًا% وزن مخاطر.
وعن الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات لفت «المركزى» إلى أن ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان تضاف إلى الضمانات التى يتم الاعتداد بها لدى تكوين المخصص، وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.
وشدد المركزى على ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2017.
وكشفت «المال»، الشهر الماضى، عن استحواذ البنك المركزى على حصة بنحو %20 من الشركة خلال الشهر الماضى، موزعة بواقع %8 تمثل كامل أسهم بنك مصر – إيران، و%12 من حصة البنك الأهلى، وبلغت قيمة الصفقة نحو 90.5 مليون جنيه.
يبلغ رأسمال «CGC» المصرح به والمدفوع 25 مليون جنيه، ويساهم بها 8 بنوك، هى: الأهلى المصرى، القاهرة، التنمية الصناعية والعمال، الاستثمار العربى، مصر- إيران، SAIB، قناة السويس، كريدى أجريكول، إلى جانب شركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، تبعا للمنشور على الموقع الإلكترونى للشركة.
البنك المركزى
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