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بورصة وشركات
عامر جروب تقود تعاملات المسؤولين بالبورصة نحو البيع
الخميس 11 يناير 2018 09:58 ص
عامر جروب
أخر الأخبار
عامر جروب
مصطفى طلعت
قادت شركة عامر جروب القابضة تعاملات المسؤولين والمساهمين الرئيسيين بشركات البورصة نحو البيع، خلال تداولات جلسة أمس، كما جاء في إفصاح صادر عن البورصة صباح اليوم.
وأشار التقرير إلى أن العمليات البيعية شملت بيع مجلس إدارة عامر جروب 10.4 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة بالم هيلز للتعمير نحو 2.5 مليون سهم.
على الجانب الآخر، ضمت العمليات الشرائية كلًا من مطاحن وسط وغرب الدلتا، والتوفيق للتأجير التمويلي، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي، والدولية للصناعات الطبية إيكمي.
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