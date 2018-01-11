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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
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بنك مصر
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17.96
بنك الإسكندرية
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بالسوق المحلية .. الخميس 11 يناير
الخميس 11 يناير 2018 09:45 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
المال خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
736 إلى 738
عيار 22
675 إلى 677
عيار 21
644 إلى 646
عيار 18
552 إلى 554
عيار 14
429 إلى 431
عيار 12
368 إلى 369
الاونصة
22,890 إلى 22,961
الجنيه الذهب
5,152 إلى 5,168
الكيلو
736,000 إلى 738,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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