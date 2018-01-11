مائدة مستديرة غدًا حول المرأة المصرية والوصول إلى مراكز صنع القرار

المجلس القومى للمرأة

سلوى عثمان



تنظم جمعية الحقوقيات المصريات "الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة" وصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الخميس، مائدة مستديرة تحت عنوان "المرأة المصرية والوصول إلى مراكز القرار"، وذلك بمشاركة المجلس القومى للمرأة.



تأتى هذه المائدة في إطار مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للنساء – وعي" الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المناطق المهمشة في ثماني محافظات في مصر وهي (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية – بني سويف – المنيا – قنا – أسوان)، ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية الجمعية التي تهدف الى دعم عملية التطور الديمقراطي للنساء والعمل على تقديم آلية لدعم، وتعزيز حقوق النساء، وبناء قدراتهن وتمكينهن من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية عن طريق مواجهة الحواجز الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية التي تعوق النساء من التمتع بحقوقهن القانونية والمدنية والاندماج بحرية في الحياة السياسية.



يحضر بالندوة رنا البحيرى مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج المساواة بين الجنسين، نيويورك، ومندوب المجلس القومى للمرأة ، وبمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين المعنيين بقضية المشاركة السياسية للنساء، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية مع دعم لفيف من أعضاء مجلس النواب المعنيين بمشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة، والتى يناقشها مجلس النواب الآن أو خلال العام المقبل.



ومن المقرر تنفيذ المائدة المستديرة، اليوم الخميس 11 يناير 2017 من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا .