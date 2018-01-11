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سيـــاســة
برلمانية تتقدم بمقترح لإنشاء مجلس أعلى للمسنين
الخميس 11 يناير 2018 12:31 ص
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
كشفت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بمقترحي برغبة أحدهما لإنشاء مجلس أعلى للمسنين تنفيذا للمادة 83 من الدستور، يتولى الإشراف على دور المسنين.
ويضمن المجلس حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، ويتولى تيسير حصول المسنين على معاش كرامة، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف ضد المسنين، وأيضا المسنين بلا مأوى.
وأضافت عثمان أن المقترح الثاني خاص باقتصار كشوف المقبلين على الزواج على تحاليل الفيروسات الكبدية والإيدز والمخدرات، وأن تتم التحاليل بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وأن تكون صلاحية الشهادة لمدة عام أى يكون هناك وقت كاف قبل الدخول فى ترتيبات الزواج، مؤكدة أن المقترح جاء بسبب كثرة حالات الطلاق لاكتشاف إصابة أحد الزوجين بالأمراض الفيروسية المعدية، وكذلك حالات إدمان المخدرات.
وأشارت إلى أن الكشوفات التى تتم فى الوقت الحالى شكلية، وغير مدققة، كما يمكن استخراج الشهادات الصحية بدون توقيع فحص طبى.
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