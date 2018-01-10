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اقتصاد وأسواق
المالية: أرصدة الصناديق الخاصة تتراوح بين 30 و35 مليار جنيه
الأربعاء 10 يناير 2018 11:50 م
عمرو الجارحي ، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي ، وزير المالية
أحمد صبرى
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن أرصدة الصناديق الخاصة تتراوح بين 30 و 35 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك لقاءات مع مجلس النواب للحصر والتعامل مع تلك الأموال.
وأضاف فى حوار له مع برنامج "رأى عام" على قناة ten، أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نمو فى مواردها يقارب 5%، وذلك من خلال عوائد الضريبة المضافة، مشيرا إلى أن نسبة الضريبة فى مصر تعتبر منخفضة بالنسبة لكثير من دول العالم.
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