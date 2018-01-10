اختيار حديد المصريين ضمن قائمة World Finance 100 لعام 2017

حديد المصريين 556

المال - خاص :



كشفت مجلة World Finance البريطانية عن اختيار مجموعة "حديد المصريين" التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ضمن أقوى 100 شركة فى العالم لعام 2017.



وأكدت فى بيان لها أن قائمة World Finance 100 لعام 2017 ضمت شركات من جميع أنحاء العالم، وفى مجالات اقتصادية متعددة.



وعن اختيار مجموعة حديد المصريين ضمن القائمة قالت World Finance أنها شركة يقودها رجل أعمال صاحب رؤية جريئة ومتفائلة، واستطاع أن يصعد بها فى وقت قصير وبمنظومة عمل متميزة وناجحة وتسير فى النمو بخطوات ثابتة.



ومن أهم القطاعات التى وقع اختيار الشركات الفائزة هى الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والاستثمار العقارى والبنوك والبترول والتسويق والأوراق المالية والبورصة، وتنوعت جنسيات الشركات الفائزة ما بين أمريكا والبرازيل والإمارات ومصر والصين وإسبانيا وكوريا والنرويج واليابان وفرنسا وسويسرا.



يذكر أن مجموعة حديد المصريين تأسست عام 2010 وتضم 4 مصانع بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والسويس وبنى وسويف، وشهد شهر ديسمبر 2017 تشغيل مصنع العين السخنة بمنطقة تنمية محور قناة السويس ليكتمل تشغيل مصانع المجموعة بالكامل.



وقامت استراتيجية المجموعة فى الصناعة على اتجاهين الأول: إنشاء كيانات صناعية جديدة مثل مصنعى العين السخنة وبنى سويف، والاتجاه الثانى هو إعادة تشغيل طاقات معطلة مثل مصنعى الإسكندرية وبورسعيد، وتستهدف المجموعة إنتاج 2.3 مليون طن حديد تسليح لتستحوذ على 20% من السوق المحلية.