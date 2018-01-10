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نقل وملاحة
زيادة أسعار تذاكر الأقاليم من جنيه وربع إلى 3 جنيهات خلال أسبوعين
الأربعاء 10 يناير 2018 10:30 م
هشام عرفات وزير النقل الجديد
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هشام عرفات وزير النقل الجديد
220 مليون مواطن تقلهم القطارات الإقليمية سنويًّا
أحمد صبرى
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن أسعار تذاكر القطارات المكيفة سترتفع بنسب تتراوح بين 15 و40%، وذلك بعد أسبوعين من اليوم، كما ترتفع أسعار قطارات الأقاليم المميزة من "جنيه وربع" إلى 3 جنيهات بحد أدنى.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن القطارات تكبد هيئة السكة الحديد
خسائر ضخمة،
مشيرًا إلى أن هناك 220 مليون مواطن تقلّهم القطارات الإقليمية سنويًّا
.
وحسب تصريحات سابقة للوزير فإن أسعار تذاكر قطارات الضواحى لم تتحرك منذ عام 1998 تقريبًا بـ1.25 جنيه رغم ارتفاع السولار وقطع الغيار بالسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن هذا الواقع نتجت عنه خسائر كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات السنوية لهيئة السكك الحديدية تتوزع بين 1.9 مليار جنيه عوائد من تذاكر الخطوط الطويلة، بخلاف 300 مليون جنيه من منقولات البضائع، بينما تتجاوز المصروفات السنوية 5.5 مليار جنيه.
السكك الحديدية
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