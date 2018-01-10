زيادة أسعار تذاكر الأقاليم من جنيه وربع إلى 3 جنيهات خلال أسبوعين

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن القطارات تكبد هيئة السكة الحديد

مشيرًا إلى أن هناك 220 مليون مواطن تقلّهم القطارات الإقليمية سنويًّا