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اقتصاد وأسواق
وزير السياحة : القيادة حققت إنجازات لم ترها مصر منذ عقود
الأربعاء 10 يناير 2018 10:02 م
يحيى راشد
أخر الأخبار
وزير السياحة
أحمد صبرى
قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن القيادة السياسية حققت إنجازات فى السنوات الأربع الماضية لم ترها مصر منذ عقود، مؤكدًا أن تلك الفترة شملت إنشاء مشاريع عملاقة وتحسنًا فى القطاع الصحي والإسكان.
وأشار، فى لقاء له مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الحكومة الحالية إصلاحية وتحاول إصلاح الانهيارات الماضية، مؤكدًا أن الوزارة استطاعت الرجوع بمعدلات السياحة المطلوبة عام 2015.
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