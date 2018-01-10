وزير النقل : لا يوجد هبوط بتربة أرض الزمالك

أحمد صبرى

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن حياة المواطنين بمنطقة الزمالك آمنة ولا خوف عليهم من حفر مترو الزمالك، مؤكدًا أن المياه تبعد 60 مترًا عن المحطة التى يتم بناؤها.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد هبوط فى أرض المنطقة، وأن التربة ليست هشة كما يشاع من بعض مواطني الزمالك، مؤكدًا أن المحطة ستخدم 70 ألف شخص.