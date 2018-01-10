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نقل وملاحة
وزير النقل : لا يوجد هبوط بتربة أرض الزمالك
الأربعاء 10 يناير 2018 09:53 م
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
أخر الأخبار
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
أحمد صبرى
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن حياة المواطنين بمنطقة الزمالك آمنة ولا خوف عليهم من حفر مترو الزمالك، مؤكدًا أن المياه تبعد 60 مترًا عن المحطة التى يتم بناؤها.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد هبوط فى أرض المنطقة، وأن التربة ليست هشة كما يشاع من بعض مواطني الزمالك، مؤكدًا أن المحطة ستخدم 70 ألف شخص.
مترو الأنفاق
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