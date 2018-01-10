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سيـــاســة
غدًا.. رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان ينهي خصومة ثأرية بالجيزة
الأربعاء 10 يناير 2018 09:12 م
النائب علاء عابد
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النائب علاء عابد
سلوى عثمان
يقيم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، صباح غدٍ الخميس، جلسة عُرفية يقدِّم فيها الكفن بين عائلتين فى مقر ديوانه بمركز الصف جنوب الجيزة.
سيحضر الجلسة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ومجموعة من نواب البرلمان، وقيادات الأمن وعُمد ومشايخ العائلات؛ لإنهاء تلك الخصومة الثأرية.
وأكد عابد، فى تصريحه، أنه يدعم كل ما يراه يخدم حقوق الإنسان بمصر، ومنها القضاء العرفى الذى يحقن الدماء بين العائلات ويسعى دائمًا لإتمام وإجراء المصالحات بين العائلات المتخاصمة لنشر رسالة الحب والسلام بين المواطنين والقضاء على ظاهرة الثأر.
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