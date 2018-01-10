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سيـــاســة
السادات : لم أحسم قرار ترشحي.. والإعلان عن ذلك الاثنين
الأربعاء 10 يناير 2018 09:03 م
محمد أنور السادات
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محمد أنور السادات
أحمد صبرى
قال محمد أنور السادات، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لم يحسم قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة، التى ستجري نهاية مارس المقبل، مؤكدًا أنه سيعلن ذلك فى مؤتمر صحفي الاثنين المقبل.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أنه خاطب مجلس النواب حتى يتم السماح له بمقابلة النواب؛ لحثهم على التوقيع له، لكن لم يرد رئيس المجلس حتى الآن، مؤكدًا أن لديه العديد من النواب المؤيدين له.
وأشار إلى أن حملته لم تقم حتى الآن بجمع توكيلات، مؤكدًا أن لديه مجموعة عمل قوية.
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