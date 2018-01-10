الدوحة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط أبوظبى

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تداولات متواضعة بقيادة الدوحة، للجلسة الخامسة على التوالي؛ بفضل مشتريات من مستثمرين أجانب يسعون إلى توزيعات أرباح مغرية، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها بورصة أبوظبى.





وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.5% ليسجل 9048 نقطة في تداول نشط بقيادة شركة المتحدة للتنمية التى كسب سعر سهمها 5.2%، وزاد سعر سهم شركة أعمال بأكثر من 3.8% وكان الأكثر تداولًا في السوق.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بحوالى 0.2% ليتجاوز 15193 نقطة مع صعود سعر سهم شركة جي.بي أوتو 5.5% بعد أن أعلنت أن شركة العليان السعودية للاستثمار اشترت 1.19 مليون من أسهمها لترفع حصتها إلى 5.05%.





وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.1% ليرتفع إلى 7300 نقطة؛ بفضل أسهم البتروكيماويات التي حققت مكاسب؛ بفعل صعود خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوياته منذ عامين ونصف العام، ليصعد عند 69.29 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار أسهم 13 من 14 شركة مدرجة في القطاع بقيادة سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) الذى زاد سعره 5.6% في تداول مكثف.





وصعد مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % للأولى، و0.2% للثانية بقيادة سهم شركة الإثمار القابضة البحرينية الذى كسب سعره حوالى 6.5% ليستقر عند 6525 نقطة و1318 نقطة على الترتيب.



