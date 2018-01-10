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نقل وملاحة
مواصلات مصر تطلق مشروع الأتوبيس الذكي بحضور مميش
الأربعاء 10 يناير 2018 07:26 م
مميش يفتتح الأتوبيس النهرى
أخر الأخبار
مميش يفتتح الأتوبيس النهرى
مدحت إسماعيل
شارك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية التابعة لها، ومحافظ القاهرة عاطف عبدالحميد في الاحتفالية التي تقيمها شركة مواصلات مصر، بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع الأوتوبيس الذكي في محافظتي القاهرة والجيزة.
وأعلنت شركة مواصلات مصر العاملة في مجال النقل الجماعي الذكي منذ أيام عن عزمها زيادة رأسمال الشركة من 32 مليون جنيه إلى 250 مليونا على مرحلتين، الأولى خلال يناير الحالى تصل برأسمال الشركة إلى 150 مليون جنيه، وقبل نهاية عام 2018 تأتى المرحلة الثانية بقيمة 100 مليون.
يذكر أن مواصلات مصر، كانت قد تأسست في عام 2011 كشركة مساهمة مصرية ونقلت 20 مليون راكب في عام 2016، وبدأ التشغيل التجريبي للأتوبيسات المميزة عام 2017 حيث تمتلك الشركة 40 ميني باص حاليا و16 أتوبيسا منها 12 للمعاقين تم تشغيلها في شهر ديسمبر في 6 مسارات / حالية ومخطط لـ18 مسارا فى 30 يونيو 2018، ويبلغ عدد موظفي الشركة حوالي 250
كما نجحت الشركة في التعاقد على 550 ميني باص (26 راكبا) لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد التلقائي وأيضا 80 أتوبيسا (46 راكبا) لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد التلقائي مع هيئة النقل العام و50 ميني باص (33 راكبا) لخدمة 6 أكتوبر والشيخ زايد ومدة العقد 15 سنوات ونطمح في الوصول إلى مستوى الريادة في مجال النقل الجماعي المميز.
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