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سيـــاســة
أجندة الأحداث السياسية الخميس 11 يناير
الأربعاء 10 يناير 2018 07:13 م
الأجندة السياسية
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الأجندة السياسية
سلوى عثمان
أحزاب وحركات ونقابات
- تعقد حملة المرشح الرئاسي خالد علي مؤتمراً صحفياً الساعة الخامسة مساء غد الخميس بمقر الحملة، لإعلان موقفها من قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية 2018.
- تعقد غدًا الخميس حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن العدد النهائي للتوكيلات التي حررتها الحملة للرئيس، كما ستعقد الحملة غدًا قبل المؤتمر الصحفي، اجتماعًا لأمانتها العامة لوضع جدول أعمال الحملة، في الفترة المقبلة لدعم الرئيس السيسي في حملته الانتخابية.
محاكمات
- تنظر محكمة النقض، غدًا الخميس، طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وهناك أكثر من سيناريو مطروح خلال جلسة الغد، فقد تفصل المحكمة فى الطعن بالقبول، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين، أو ترفض الطعن وتصبح الأحكام نهائية ضدهم، أو تحجز المحكمة الطعن للحكم فى جلسة أخرى، وأيًا كان قرار المحكمة، ففى جميع الأحوال فظهور العادلى والقبض عليه مطلع الشهر الماضى، غيَّر فى موقفه كثيرًا فيما يخص فرصه فى الطعن على حكم السجن المشدد ضده 7 سنوات، حيث إن استمرار هروبه حتى موعد نظر الطعن كان سيسقط حقه فيه، وهذا هو الرأى الذى أوصت به نيابة النقض فى رأيها الاستشارى (غير الملزم للمحكمة)، حيث انتهت فى مذكرتها لرأى بقبول طعن حبيب العادلى والمتهمين الآخرين ونقض الحكم وإعادة المحاكمة، واشترطت نيابة النقض وقتها خلال مذكرتها، وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير الجارى، وقالت إنه فى حال لم يسلم نفسه سيسقط حقه فى الطعن، لكن وزارة الداخلية توصلت فى 5 ديسمبر الماضى إلى مكان اختفاء حبيب العادلى، وتم إعلامه بالحكم الصادر ضده لتنفيذه.
- قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين، حكم عليهم، بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لجلسة غد الخميس، صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبدالله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
محافظات
- تدشن حملة "مواطن" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حملتها الانتخابية، غدا الخميس، من مدينة دمنهور، وتنظم الحملة مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا في السادسة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع دمنهور الثقافى تحت عنوان: "المرأة استعادت مكانتها المفقودة في عهد الرئيس السيسي"، ويأتي مؤتمر دمنهور ضمن أنشطة حملة "مواطن" في المحافظات المختلفة التي شملت تنظيم قوافل طبية تقدم خدماتها الصحية بالمجان لآلاف المواطنين، إلى جانب توزيع كمية كبيرة من البطاطين على أبناء الصعيد، ووجه بحري والإسكندرية وتجهيز مجموعة من العرائس ومنحهم أجهزة كهربائية.
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