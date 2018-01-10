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سويسرا تحظر طهي الاستاكوزا الحية قبل تخديرها
الأربعاء 10 يناير 2018 07:09 م
استاكوزا
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استاكوزا
رويترز
حظرت سويسرا الأسلوب المعتاد لطهي الاستاكوزا الطازجة بإلقائها في الماء المغلي، وذلك في إطار تعديل لقواعدها لحماية الحيوان.
وبحسب القواعد التي تبنتها الحكومة السويسرية اليوم وتدخل حيز التنفيذ في مارس”لا يجوز بعد الآن نقل القشريات الحية، ومنها الكركند، في الثلج أو في مياه مثلجة، وينبغي الاحتفاظ بالأصناف المائية في بيئتها الطبيعية، كما يجب تخدير القشريات قبل قتلها“.
وتهدف القواعد أيضًا إلى القضاء على مزارع الجراء غير القانونية وتجريم استخدام الأجهزة الآلية التي تعاقب الكلاب على نباحها كما تتضمن شروطا للتخلص من الحيوانات المريضة أو المصابة وجعل منظمي الأنشطة العامة التي تستخدم فيها الحيوانات مسؤولين عن سلامتها.
وليس السويسريون وحدهم الذين يحاولون حماية الاستاكوزا مما يصفه ناشطون بالمعاملة القاسية في المطبخ، فقد قضت أعلى محكمة في إيطاليا في يونيو بعدم جواز حفظ الاستاكوزا في الثلج داخل المطاعم لأن ذلك يسبب لها في معاناة غير مبررة قبل طهيها.
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