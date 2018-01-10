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رياضة
العين يقدم الشحات.. واللاعب يداعب اﻷهلي بالقميص 74
الأربعاء 10 يناير 2018 07:05 م
حيسن الشحات
أخر الأخبار
حيسن الشحات
علي المصري
قدم نادي العين اﻹماراتي، لاعبه المصري الجديد حسين الشحات، المعار من نادي مصر المقاصة، بدءًا من فترة الانتقالات الشتوبة الحالية، لمدة 6 أشهر، مقابل 500 ألف دولار، للجماهير ووسائل اﻹعلام اﻹماراتية.
وقال غانم الهاجري، رئيس نادي العين، إن صفقة الشحات، مهمة للفريق، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية.
وداعب الهاجري جمهور النادي اﻷهلي المصري، قائلًا: "نعلم أن حسين الشحات كان في طريقه للأهلي، ولكن العين والقلعة الحمراء يد واحدة، نتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة معنا".
من جانبه، وجه حسين الشحات، الشكر والتقدير لمجلس إدارة الفريق الفيومي، على السماح باحترافه في الدوري الإماراتي، وأنه سعيد للغاية، بعد رحيله لزعيم الأندية الإماراتية، وأحد أفضل فرق القارة الآسيوية والمنطقة العربية.
وتابع أن احترافه في أقوى الأندية العربية والآسيوية، يوضح أن فريق المقاصة، يضم نخبة من النجوم المميزين، واعتبر الشحات، أن تلك الخطوة الاحترافية في فريق بحجم وشعبية العين، تمثل تحديًا جديدًا في مشواره الكروي، متمنيًا أن يحالفه التوفيق من أجل حصد البطولات.
النادي الأهلي
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