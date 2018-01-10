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سيـــاســة
ترامب: النظام القضائي الأمريكي جائر
الأربعاء 10 يناير 2018 07:04 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام القضائي الأمريكي، اليوم، وقال إنه ”جائر“ بعدما عرقل قاض تحركه لإنهاء برنامج يحمي المهاجرين صغار السن الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع آبائهم.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”هذا يظهر ببساطة للجميع إلى أي مدى نظامنا القضائي متصدع وجائر عندما يسرع الطرف الآخر، مثلما حدث مع برنامج حماية المهاجرين الصغار، إلى الدائرة التاسعة ودائما تقريبا يكسب (الحكم) قبل أن تبطله محاكم أعلى درجة.
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