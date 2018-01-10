ترامب: النظام القضائي الأمريكي جائر

رويترز



انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام القضائي الأمريكي، اليوم، وقال إنه ”جائر“ بعدما عرقل قاض تحركه لإنهاء برنامج يحمي المهاجرين صغار السن الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع آبائهم.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”هذا يظهر ببساطة للجميع إلى أي مدى نظامنا القضائي متصدع وجائر عندما يسرع الطرف الآخر، مثلما حدث مع برنامج حماية المهاجرين الصغار، إلى الدائرة التاسعة ودائما تقريبا يكسب (الحكم) قبل أن تبطله محاكم أعلى درجة.



