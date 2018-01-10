جلال يطلب مهلة أسبوع لتحديد الراحلين عن الزمالك

إيهاب جلال



علي المصري:



كشف أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق اﻷول بنادي الزمالك، حقيقة طلب إيهاب جلال المدير الفني، الاستغناء عن 7 لاعبين من صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأكد حافظ خلال جلسته مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الجهاز الفني لم يتطرق حديثه عن رحيل بعض الأسماء والأستغناء عن 7 لاعبين.



وأشار مدير الكرة بالقلعة البيضاء إلى أن المدير الفني طلب مهلة أسبوع ليرى جميع اللاعبين وبعدها يتقدم بتقرير يوضح احتياجاته الفنية.



من جانب أخر، عقد إيهاب جلال جلسة مع اللاعبين من أجل الشد من أزرهم للفترة المقبلة، مؤكدا لهم أن مرتضى منصور يتعامل معهم كأب يسعى الأفضل لأبنائه دائما وليس رئيسا للنادي فقط.



وشدد المدير الفني للزمالك على أهمية تكاتف الجميع من أجل عودة الفريق لمساره الصحيح، وأن الامر يحتاج لجهد كبير من كل لاعب .