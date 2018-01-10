الجنايات تؤجل محاكمة مهران إلى 8 مارس

سامي مهران 5569

نجوى عبدالعزيز



قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار جمال عبداللاه، تأجيل نظر محاكمة سامى مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لجلسة 8 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع، كما أمرت بإخلاء سبيل المتهم.



وكان المستشار جميل سعيد دفاع المتهم طلب استدعاء شهود الإثبات، وأجل الحكم لاتخاذ كل إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، لسداد كل المبالغ المتبقية؛ والتي تقدر بمبلغ 743 ألف جنيه، ومبلغ مماثل للغرامة، خاصة عقب سداد الزوجة والأبناء جميع المستحقات التي تدينهم.



يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد أحال سامى مهران إلى محكمة الجنايات لاتهامه بكسب غير المشروع، الذي بلغ 22 مليون جنيه، فضلًا عن إلزامه برد 44 مليون جنيه قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية لقيمة الكسب نفسها.