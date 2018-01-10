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سيـــاســة
السيسى يدعو الرئيس التنزانى لزيارة مصر
الأربعاء 10 يناير 2018 04:39 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسى
سمر السيد
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الدعوة لنظيره التنزانى لزيارة القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الزيارة فى أقرب فرصة، ويجرى ترتيبها بين القنوات الدبلوماسية فى البلدين.
من جهته، أوضح وزير الخارجية التنزانى أجوستين ماهيجا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى اليوم، أنه يجرى حاليًا دراسة وترتيب موعد للزيارة فى القريب العاجل.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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