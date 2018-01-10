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رياضة
رباعى جهاز المنتخب يصل الإمارات اليوم لمتابعة السوبر
الأربعاء 10 يناير 2018 04:20 م
رباعي جهاز المنتخب
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رباعي جهاز المنتخب
على المصرى
يصل أربعة من أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلي دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، لحضور السوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدى، التى ستقام يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بالعين.
وتقرر حضور إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وأسامة نبيه المدرب المساعد، ومحمود فايز محلل الأداء، وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى، للمباراة، ومتابعة اللقاء تمهيدا لكتابة تقرير عن اللقاء، وتسليمه للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للفراعنة، والذى يقضى إجازته مع مواطنه فانتا المدرب العام.
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