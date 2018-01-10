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اقتصاد وأسواق
نائب وزير المالية: حل منازعات ضريبية بقيمة 24 مليار جنيه
الأربعاء 10 يناير 2018 03:55 م
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
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عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
مها أبوودن
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الوزارة تلقت 140060 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية حتى انتهاء مهلة تطبيق قانون إنهاء المنازعات فى سبتمبر الماضى، منها 11445 منازعة فى ضرائب الدخل، و2614 منازعة فى ضرائب المبيعات.
وقال المنير فى تصريحات لـ"المال" إنه تم الفصل فى طلبات قيمتها 24 مليار جنيه، كانت نتيجتها نحو 15 مليار جنيه بعد تخفيض بعضها، وما لم يتم الفصل فيها قيمتها 15 مليار جنيه فقط.
وأضاف: تم الفصل فى 5323 منازعة ضريبية حتى الآن، وعدد الطلبات التى ما زالت تحت الفحص 3737 طلبًا، وهذا بسبب كمية الطلبات الكبيرة التى قدمت خلال الشهر الأخير من مهلة القانون فى سبتبمر الماضى، ولكن أمامنا مهلة تمتد لستة أشهر، لأن القانون ينص على أن تجدد مهلة إنهاء المنازعة كل 3 أشهر.
مشيرًا إلى أن تعديلات قانون إنهاء المنازعات بمد مهلته لعامين آخرين تم الانتهاء منها فى مجلس الدولة، وسيعرض على مجلس النواب.
ومن المعروف أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية صدر بشكل مؤقت لمدة عام انتهت فى سبتمبر الماضى، ولكن الوزارة أعدت تعديلات تشريعية بمد مهلته عامين آخرين.
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