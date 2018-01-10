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الإسكندرية
إتباع نظام الإيجار التمليكي لمساكن صيادين المكس بالإسكندرية
الأربعاء 10 يناير 2018 03:27 م
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
أخر الأخبار
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
مها يونس
قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اتباع نظام الإيجار التمليكي، طبقًا لقيمة الوحدة السكنية بمشروع المساكن المخصصة لنقل الصيادين المقيمين على حوض بحري الطرد بمنطقة المكس.
ووافق على تحصيل مبلغ 150 جنيه شهريًا عن كل وحدة سكنية بالمساكن البديلة، كقيمة إيجارية تمليكية للواحدة، يتم دفعها على عدة سنوات، وتنتهي بتمليك الوحدة لسكانها، وتحصيل مبلغ 50 جنيه شهريًا نظير أعمال المرافق العامة وصيانتها.
يشار إلى أن الإسكندرية قاربت على تسليم وحدات مشروع "طلمبات المكس" لمواطنيها، والكائنة بحي العجمي، بعد الانتهاء من إنشاء 8 عقارات، في حين أن لاتزال هتجرى أعمال التشطيبات النهائية للعقارات والوحدات السكنية.
يُشار إلى أن مشروع "طلمبات المكس"، أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية المحافظة، ويتضمن عقارات تحتوى على 215 وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الوحدة 63 متراً و54 متراً، وهو مخصص لنقل سكان منطقة "صياوا المكس" والواقعة على ترعة الخندق، وتمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانية على سكانها.
الإسكندرية
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